Okradli rosyjski resort obrony. Zabrali pół kilometra kabla

Interfaks przekazała, że w sprawie wszczęto już śledztwo w oparciu o art. 158 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Zapis ten mówi, że w przypadku kradzieży dokonanej przez zorganizowaną grupę na szczególnie dużą skalę – a możliwe, że tak właśnie zostanie zaklasyfikowany ten czyn – sprawcom grozi do 10 lat więzienia. Oprócz tego może na nich zostać nałożona grzywna w wysokości do miliona rubli (ok. 53 tys. złotych).