Okazja dla konsolowców. Sprzęt w atrakcyjnych cenach

Zwolennicy cyfrowej rozgrywki - zarówno wytrawni gracze, jak i ci, którzy poświęcają na gry niewiele czasu wieczorami i w weekendy - potrzebują sprzętu, który zapewni im odpowiednią jakość rozgrywki. Konsola do gier to wygodne i niedrogie rozwiązanie.

Kanapowi gracze mogą liczyć na rozrywkę na najwyższym poziomie. Choć do premiery konsol dziewiątej generacji jeszcze daleko, znalezienie PS4 lub Xboxa One w atrakcyjnym zestawie nie stanowi już większego problemu.

Co dla konsolowców

Konsola Microsoft Xbox One S z dyskiem 1 TB oraz trzema grami do wyboru kosztuje jedynie 999 złotych. Jeśli trzy gry to za mało, warto skorzystać z oferty Xbox Game Pass czyli stałej biblioteki ponad setki tytułów, do których masz dostęp w każdym momencie gdy opłacasz abonament. Obejmuje to zarówno gry na konsole ósmej generacji, jak i te z Xboxa 360 – możesz uruchomić je na Xbox One dzięki wstecznej kompatybilności. Część gier możesz uruchomić na komputerze z systemem operacyjnym Windows. Entuzjaści rozgrywki mobilnej z pewnością zainteresują się mobilną konsolą Nintendo Switch, z której możesz korzystać zarówno na wbudowanym w konsolę ekranie lub wyświetlając rozgrywkę na telewizorze.

Konsole od Sony również mają wiele do zaoferowania. Kusi przede wszystkim duża liczba tytułów ekskluzywnych, takich jak seria Uncharted, The Last of Us czy God of War. W odróżnieniu od konsoli Microsoftu, PS4 nie jest wstecznie kompatybilne, ale na szczęście najlepsze produkcje poprzedniej generacji doczekały się. W atrakcyjnej cenie 1599 zł znajdziesz konsolę PS4 Pro w zestawie z grą Death Stranding. Mocniejsza wersja konsoli nie tylko oferuje wydajniejszy układ graficzny, ale również lepsze wsparcie dla ekranów 4K oraz technologii HDR. To model w sam raz dla posiadaczy dużych i nowoczesnych telewizorów.

Telewizor dla gracza

Teoretycznie grać można na każdym telewizorze, jednak najlepsze wrażenia z rozgrywki uzyskasz, jeśli postawisz na sprzęt o określonej specyfikacji. Jego rozmiar powinien być podyktowany wielkością pomieszczenia, w którym planujesz go umieścić, niemniej jednak warto wybrać model o przekątnej od 40 do 50 cali.

Nowoczesne konsole zapewniają wsparcie dla ekranów 4k oraz technologii HDR. Wysoka rozdzielczość odpowiada za większą szczegółowość obrazu, co daje lepsze wrażenia z gry. HDR to natomiast technologia, która pozwala uzyskać obraz jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. To przede wszystkim szeroki zakres tonalny pomiędzy najjaśniejszym, a najciemniejszym punktem wyświetlanym na ekranie.

Kolejnym ważnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę przy zakupie telewizora jest tak zwany input lag, czyli opóźnienie wyświetlanego obrazu w stosunku do impulsu wychodzącego z kontrolera. Opóźnienie nie ma większej roli podczas oglądania telewizji, jednak w przypadku dynamicznych gier może stanowić spory problem. Najlepiej będzie wybrać model, w którym opóźnienie wynosi mniej niż 20 ms.