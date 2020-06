OK Google, powiedz mi coś dobrego. Dawka pozytywnych wiadomości już dostępna

4 czerwca została uruchomiona usługa, która powstała we współpracy Google Polska oraz Outriders. By usłyszeć streszczenia artykułów opowiadających pozytywne i inspirujące wiadomości, wystarczy uruchomić Asystenta Google i wybrać komendę „OK Google, powiedz mi coś dobrego”.

Lekcje ograniczania zużycia wody z Kapsztadu, aplikacja przypominająca grę Pokemon Go ratująca lasy Indonezji czy techniki Aborygenów powstrzymujące pożary w Australii, to tylko niektóre inicjatywy, o których będziemy mogli usłyszeć korzystając z nowej funkcji asystenta.

"Dobre wiadomości" będą przygotowywane przez Outriders regularnie i dodawane do Asystenta kilka razy w tygodniu, tak by użytkownik miał szansę być na bieżąco z najświeższymi wydarzeniami. Asystent będzie czytał jedynie streszczenie czy zapowiedź artykułu, ale umożliwi też przejście do oryginalnego tekstu.

I chociaż Polacy należą do optymistów, to coraz częściej mamy dość negatywnych informacji o kryzysach i katastrofach. Nowa funkcja Asystenta brzmi ciekawie i może pomóc nam przefiltrować treści, tak by usłyszeć o tym, co dobrego dzieje się na świecie i w kraju.