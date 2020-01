WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Klaudia Stawska 3 godziny temu Ogromna kosmiczna struktura zaskoczyła badaczy. Ziemia jest pod jej wpływem Astronomowie właśnie udostępnili wyniki badań, które potwierdzają obecność ogromnej fali gazu w Drodze Mlecznej. Ta niezwykła struktura wpłynęła bezpośrednio na Układ Słoneczny i Ziemię i może zrobić to ponownie. Niezwykła struktura została odkryta w Drodze Mlecznej (NASA) Fala gazu odkryta przez naukowców jest największą do tej pory struktura znajdującą się w Drodze Mlecznej, jaką udało się zaobserwować. Sięga 9 tysięcy lat świetlnych, co stanowi aż 9 proc. średnicy całej naszej galaktyki. Naukowcy określili tę formację mianem Fali Radcliffe'a i podejrzewają, że odpowiada ona za formowanie się gwiazd w Drodze Mlecznej. Najpewniej dała też życie naszemu Słońcu i bezpośrednio wpłynęła na Układ Słoneczny. Naukowcy wskazują, że Fala Radcliffe'a ma głębokość 400 lat świetlnych i zapoczątkowała życie 800 mln gwiazd. - Zaobserwowaliśmy największą spójną strukturę gazową, jaką znamy w galaktyce, zorganizowaną nie w pierścień, ale w masywne, pofalowane włókno - wyjaśnia João Alves, profesor fizyki oraz astronomii na Uniwersytecie Wiedeńskim. - Słońce leży zaledwie 500 lat świetlnych od Fali, która cały czas było na naszych oczach, ale do tej pory nie widzieliśmy. Zobacz też: Wysłała pierwsze dane. Nikt nigdy jeszcze nie zbliżył się tak do Słońca - Żaden astronom nie miał pojęcia, że żyjemy obok gigantycznego, falistego zagęszczenia gazu. To odkrycie całkowicie nas zaskoczyło - powiedziała Alyssa Goodman, autorka badań z Uniwersytetu Harvarda - Samo istnienie tej struktury zmusza nas do zweryfikowania całej naszej wiedzy o trójwymiarowej budowie Drogi Mlecznej. Astronomowie przyznają, że odkrycie jest o tyle znaczące, że może wymusić ponowną weryfikacje wielu teorii na temat Drogi Mlecznej oraz powstawania w niej gwiazd. Przyznają również, że Układ Słoneczny był pod bezpośrednim wpływem Fali Radcliffe'a. Z obliczeń, które wykonali naukowcy, wynika, że Układ Słoneczny przeszedł przez Falę Radcliffe'a ok. 13 mln lat temu, co mogło mieć znaczący wpływ zarówno na Słońce, jak i na wszystkie jego planety, w tym Ziemię. Badacze nie wierzą w jaki sposób Fala mogła oddziaływać na Ziemię, ale są pewni, że są zdania, że miało to miejsce. Uważają również, że do podobnego zdarzenia dojdzie ponownie, ale nie wcześniej niż za kilkanaście mln lat. Wnioski z badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature". Ich opracowanie było możliwe, dzięki analizie nowych danych z sondy Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej, który rozpoczął lot w 2013 roku. Jej misją jest precyzyjny pomiar położenia, odległości i ruchu gwiazd.