Ogromna dziura w lodzie Arktyki. Naukowcy nie mają dobrych wieści

- Tworzenie się połyni na tym obszarze jest naprawdę interesujące – przekazał w oświadczeniu dla serwisu Live Science David Babb, badacz lodu morskiego z University of Manitoba w Kanadzie, który nie był zaangażowany w badania. Dodał: - to trochę jak pęknięcie w osłonie tej solidnej pokrywy lodowej, która zwykle istnieje w tym obszarze. To, że to się dzieje, naprawdę pokazuje, jak zmienia się Arktyka.