Office 365 dla firm

Czym jest Office 365?

Jeszcze do niedawna pakiet Office był kojarzony jednoznacznie z oprogramowaniem. Aktualnie jego twórca, firma Microsoft dąży do zmiany sposobu postrzegania przez klientów. Office 365 bardziej przypomina obecnie pakiet usług, aniżeli oprogramowanie. Co to oznacza? Wszystkie zadania są przenoszone do tzw. chmury obliczeniowej. I właśnie usługi chmurowe stały się ważną częścią pakietu Office 365. Zaliczamy do nich przede wszystkim OneDrive, SharePoint Exchange oraz Skype dla firm. Tzw. cloud computing wprowadza wiele ulepszeń i modyfikacji. Podstawową różnicą w stosunku do tradycyjnego oprogramowania jest brak konieczności cyklicznego zakupu nowych licencji. Cały pakiet jest aktualizowany na bieżąco.