Odwiedził ojca na farmie. Znalazł cenny skarb z epoki rzymskiej

John Thomas z Leicester University zwraca uwagę, że właścicielem willi musiała być osoba, która znała się na klasykach antycznej literatury ("Iliada" powstała ok. 1000 lat przed mozaiką) i posiadała znaczny majątek, który umożliwiał jej zamówienie dzieła o takich rozmiarach. – To bardzo dynamiczna praca. Wyobrażam sobie właściciela spacerującego po pokoju, który opowiada swoim gościom historię Hektora i Achillesa. Jest to z pewnością najbardziej ekscytująca rzymska mozaika znaleziona w Wielkiej Brytanii od stulecia – powiedział specjalista.