Odtwarzacze MP3 żyją i mają się dobrze. Muzyczna podróż do przeszłości

To jednak sprawiło, że użytkownicy zaczęli korzystać z nielegalnych źródeł muzyki i choć mogli się nią cieszyć, to wykonawcy byli mniej uradowani. Starsi użytkownicy pamiętają takie aplikacje jak Kazaa, eDonkey, Gnutella czy Napster. Co ciekawe, ten ostatni zakończył karierę w 2001 roku, by rok później odrodzić się jako legalny sklep o nazwie Roxio. W Polsce pierwszy sklep z legalną muzyką w formacie MP3 powstał w 2003 roku i istnieje do dziś. Koszt jednego utworu zaczyna się od 0,99 gr.