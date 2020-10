Odpady ze Szwecji trafiły do Polski. Mogą stanowić śmiertelne zagrożenie

Śledztwo szwedzkich dziennikarzy wykazało, że toksyczne odpady po zużytych bateriach trafiały do Polski i Bułgarii. W naszym kraju posłużyły one m.in. do budowy autostrad, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

"Czarna masa" ze Szwecji trafiła do Polski (Pexels)