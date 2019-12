WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Odnaleziono szczątki sprzed 65 mln lat. Wywęszyły je psy Podczas spaceru z psami archeolog-amator natknął się na szczątki ichtiozaura sprzed ok. 65 milionów lat. Wszystko dzięki doskonałemu węchowi jego pupili. Szczątki ichtiozaura znaleziono na plaży Stolford (Youtube.com) Kiedy 54-letni Jon Gopsill zabrał swoje dwa psy na spacer na plaży w Stolford, Somerset w Wielkiej Brytanii, nie spodziewał się, że wspólnie dokonają tak niezwykłego odkrycia. Gopsill jest archeologiem-amatorem i wydawałoby się, że jego psy mają podobne zamiłowanie do tropienia pozostałości starożytnego świata. Dwa szczeniaki - Poppy i Sam zostały puszczone swobodnie by mogły pobawić się na plaży. W trakcie zabawy szczeniaki wywąchały coś niezwykłego, co jak się później okazało było szkieletem morskiego stworzenia żyjącego 65 mln lat temu. - Gdy tylko zobaczyłem te szczątki, wiedziałem, że są czymś wyjątkowym i muszą mieć niesamowitą wartość - przyznał Jon Gopsill w rozmowie z "The Telegraph". Mężczyzna od razu podejrzewał, że są do szczątki ichtiozaura, co zostało potwierdzone przez naukowców, którzy później badali znalezisko: - W oparciu o liczbę kości w łopatce piersiowej, widoczny brak obręczy miednicy, a także charakterystyczny kształt grzbietu, prawdopodobnie będą to pozostałości ichtiozaura- przyznał dr Mike Day, kustosz w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej. Nie jest to pierwsze znalezisko odnalezione na plaży w Stolford - już wcześniej odkrywano tu szczątki morskich stworów. Mimo to wydarzenie wciąż jest niezwykłe, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności odnalezienia szczątków. Zobacz też: Wytępił nie tylko dinozaury. Niesamowite odkrycie naukowców w holenderskiej jaskini