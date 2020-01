Odnaleziono krater sprzed 800 tys. lat. To ślad po meteorze

Blisko 800 tys. lat temu ok. 10 proc. Ziemi pokryło się czarnymi skalistymi bryłami. Zostały one porozrzucane z Indochin do wschodniej Antarktydy oraz z Oceanu Indyjskiego do zachodniego Pacyfiku. Naukowcy dopiero teraz znaleźli dowód potwierdzający, że przyczyną tego zjawiska był meteoryt.



Analiza geochemiczna i lokalne odczyty grawitacyjne poinformowały badaczy, że pometeorowy krater leży w południowym Laosie na płaskowyżu Bolaven. Krater ukryty był pod powierzchnią schłodzonej lawy wulkanicznej o powierzchni 5 tys. km kwadratowych.

Nowe badanie

W ramach nowego badania naukowcy najpierw zbadali kilka obiecujących kraterów w południowych Chinach, północnej Kambodży i środkowym Laosie, ale ostatecznie wykluczyli te miejsca. We wszystkich przypadkach podejrzane cechy krateru okazały się znacznie starsze.

Dopiero na płaskowyżu Bolaven w Laosie naukowcy znaleźli miejsce, w którym pola lawy wulkanicznej mogły mieć ukryte oznaki starszego uderzenia meteorytu.