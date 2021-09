WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne odkurzacz samochodowy + 4 odkurzaczjaki odkurzaczodkurzacz ręcznyodkurzacz automatyczny Modest Wilanowski Dzisiaj, 09-09-2021 15:37 Materiał partnera: Jamicon Odkurzacze pionowe – jak wybrać właściwy? Bezprzewodowe odkurzacze pionowe od dłuższego czasu cieszą się stale rosnącą popularnością. Na rynku dostępny jest szereg modeli od różnych producentów w rozmaitych wariantach cenowych – od rozwiązań budżetowych po produkty klasy premium, za które zapłacimy co najmniej kilka tysięcy złotych. I właśnie ta konkurencja pomiędzy producentami staje się korzyścią dla kupujących – dobrej jakości sprzęty, wydajne i trwałe, dostępne są w atrakcyjnych cenach. W tym przypadku nie zawsze droższy oznacza lepszy. Share Dostępnych modeli i wariantów są jednak dziesiątki, różnią się mocą, długością pracy czy systemami filtracyjnymi. Na przykładzie nowego odkurzacza pionowego Roborock H7 (od producenta, który zawojował rynek autonomicznych robotów sprzątających) pokażemy, o czym warto pomyśleć i jakie parametry wziąć pod uwagę przy wyborze nowego odkurzacza pionowego. Moc silnika i moc ssania Moc, czyli parametr, który definiuje wydajność każdego odkurzacza. Warto zwrócić tu uwagę na pewne rozróżnienie – czym innym jest moc silnika, a czym innym moc ssania. Zgodnie z dyrektywami unijnymi, moc współczesnych odkurzaczy nie może przekraczać 900W. W przypadku konstrukcji Roborock H7 osiągnięto znakomite rezultaty – silnik o mocy 480W, dzięki innowacyjnej konstrukcji całego urządzenia, generuje aż 160 AW mocy ssania. Czas pracy Czas pracy każdego urządzenia elektrycznego jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy dostępną mocą a pojemnością baterii – a warto pamiętać, że pojemność baterii jest wprost proporcjonalna do jej rozmiarów i wagi. W przypadku Roborock H7 ów kompromis zaowocował czasem pracy aż do 90 min, co jest świetnym wynikiem jak na urządzenie tej mocy i tych rozmiarów. Jednocześnie czas ładowania wbudowanej baterii to zaledwie 2,5 godziny, co również stawia ten model w czołówce dostępnych na rynku. Waga i rozmiar Teoretycznie możliwe byłoby skonstruowanie bezprzewodowego odkurzacza, który pracuje z pełną mocą przez 10 godzin – jednak rozmiary i waga baterii czyniłyby go bezużytecznym. Wygoda i mobilność to jeden z podstawowych elementów, dzięki którym odkurzacze pionowe wypierają te tradycyjne, dlatego przed zakupem warto upewnić się, że sprzątanie z pomocą nowego urządzenia będzie wygodne (a nie stanie się zamiennikiem wizyty na siłowni). W przypadku Roborock H7 otrzymujemy sprzęt poręczny i lekki – jednostka główna waży 1,46 kg (to mniej niż butelka wody, którą zabieramy na siłownię). Z nim bez problemu sprzątniemy nawet trudno dostępne miejsca. Skuteczność na różnych powierzchniach To kolejny element, który stanowi o przydatności odkurzacza w każdym domu. Oczekujemy takiej samej skuteczności zbierania zanieczyszczeń zarówno na twardych powierzchniach, jak i z dywanów. Ważna jest tutaj zarówno moc ssania, jak konstrukcja szczotki. Roborock H7 to urządzenie inteligentne – po wykryciu dywanu, funkcja Auto Carpet Boost zwiększa siłę ssania odkurzacza, by odkurzanie było jeszcze dokładniejsze i skuteczniejsze - antystatyczne włosie z włókna węglowego obraca się z prędkością blisko 4000 obr./min. Filtracja Między innymi od zastosowanego w odkurzaczu systemu filtracji zależy jego skuteczność. Chcemy, by wszelkie zanieczyszczenia – od piasku i psiej sierści, przez mąkę, po pyłki i roztocza – nie "przelatywały" przez odkurzacz, tylko zostały wyłapane i zamknięte w pojemniku. Modele wysokiej klasy wyposażane są w co najmniej kilkustopniowe systemy filtracji, pozwalające na odsiew drobnych zanieczyszczeń. Roborock H7 wykorzystuje 5-stopniowy system filtracji (łącznie z filtrem HEPA), który wychwytuje do 99,99% cząsteczek o wielkości nawet 0,3 mikrona. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia Przy zebranych zanieczyszczeniach warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Większość odkurzaczy pionowych i autonomicznych posiada co prawda szczelnie zamknięte, ale wielorazowe wbudowane pojemniki na brud. Ich opróżnianie potrafi sprawić nieco kłopotu, a utrzymanie urządzenia w czystości wymaga regularnego mycia pojemników. Roborock H7 również wyposażono w taki pojemnik – jednak tu mamy możliwość zamontowania jednorazowego worka na kurz, dzięki czemu zbiornik utrzymujemy w czystości. Podczas demontażu worka, zamyka się on automatycznie, co zapobiega wydostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz. Antybakteryjna powłoka zapobiega rozwojowi 99,9% bakterii. Poziom hałasu Z myślą o własnym komforcie warto pod uwagę wziąć również poziom hałasu generowany przez urządzenie. Zarówno praca silnika elektrycznego, jak i szum powietrza potrafią być naprawdę głośne – warto poświęcić chwilę na znalezienie sprzętu, który pracuje ciszej niż startujący samolot. W przypadku Roborock H7 konstruktorzy mocno popracowali nad tym elementem. Od zaawansowanego sterowania przepływem powietrza, przez filtry i tłumiki, przegrody z polipropylenu i system izolacji rezonansu, aż po specjalnie zaprojektowaną osłonę przeciwszumową – hałas generowany przez urządzenie jest znikomy. Codzienna obsługa Jak wspomnieliśmy wcześniej, mobilność i dostępność odkurzaczy pionowych jest ich ogromną zaletą. Szybko sięgnąć, szybko odkurzyć, szybko schować – bez konieczności podłączania do prądu, bez rozplątywania kabla, bez odkręcania zaklinowanych końcówek. Roborock H7 i na tym polu pozostaje wzorem dla wielu innych modeli – wygodna magnetyczna stacja dokująca oraz wbudowane w akcesoria magnesy pozwalają na wygodne przechowywanie całości i błyskawiczną obsługę. Odkurzacz jest pod ręką zawsze, kiedy go potrzeba. Ciszej, szybciej, wygodniej Niektórzy w sprzątaniu znajdują spokój – dla większości z nas jest ono raczej obowiązkiem niż rozrywką. Odkurzacze pionowe stworzono z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu tego procesu. Przed wyborem nowego, warto poświęcić chwilę na dokładne porównanie dostępnych modeli i wybór takiego, który na nasze potrzeby odpowiada w największym stopniu. Jednocześnie warto pamiętać, że droższy nie zawsze znaczy lepszy – nowoczesne rozwiązania mogą być dostępne w naprawdę atrakcyjnych cenach. Materiał partnera: Jamicon