poradnik kupującego + 2 odkurzaczeodkurzacz pionowy Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 17-05-2021 11:34 Odkurzacze pionowe – czym się charakteryzują i jaki model wybrać? Odkurzacz to jeden z podstawowych sprzętów AGD w każdym domu. Te tradycyjne coraz częściej zastępują odkurzacze wyposażone w wiele nowoczesnych i wygodnych rozwiązań, jak np. niewielki i poręczny odkurzacz pionowy. Wyjaśniamy, na czym polega jego fenomen i na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Odkurzacze pionowe uznawane są za skuteczniejsze i wygodniejsze od zwykłych Osoby przyzwyczajone do klasycznych odkurzaczy z długą szczotką, giętką rurą oraz obudową mieszczącą silnik i worek na nieczystości, od razu dostrzegą różnicę. Odkurzacz pionowy (zwany też stojącym) w niczym nie przypomina swojego poprzednika. To niewielkie, poręczne urządzenie wyróżnia zintegrowana obudowa, zakończona długą szczotką. Wszystko, czego odkurzacz potrzebuje do prawidłowego działania, znajduje się w jej wnętrzu. Kompaktowe wymiary odkurzaczy stojących sprawiają, że świetnie sprawdzają się nawet w niewielkich pomieszczeniach. Urządzenie można postawić w schowku gospodarczym, w przedpokoju, w rogu łazienki albo w kącie salonu – nie zajmie wiele miejsca, a będzie zawsze pod ręką. Zalet odkurzaczy pionowych jest jednak znacznie więcej. Przeczytaj, dlaczego warto zainwestować w taki sprzęt. Wygodny, cichy i skuteczny Jednym z największych atutów odkurzaczy pionowych jest komfort użytkowania. Urządzenie nie wymaga skomplikowanej obsługi, jest lekkie, dobrze się prowadzi i łatwo dociera nawet do bardzo trudnych miejsc. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to regularne oczyszczanie pojemnika na nieczystości. Niewielka waga sprawia, że bez problemu oczyścimy nim także schody, sufity i pomieszczenia na piętrze – bez konieczności dźwigania ciężkiego sprzętu. Pionowy odkurzacz – w odróżnieniu od wielu tradycyjnych modeli – cechuje cicha tryb pracy. To szczególnie ważne, kiedy w domu są małe dzieci albo zwierzęta. Ciche dźwięki sprawiają, że sprzątanie możemy wykonywać także późnym wieczorem, bez obaw, że zakłócimy spokój sąsiadów. Kolejną zaletą odkurzaczy stojących jest ich multifunkcyjność. Urządzenie może służyć nie tylko do czyszczenia suchych powierzchni, ale także do zbierania z podłogi rozlanych płynów. Chcesz wyczyścić powierzchnię na mokro? Nic trudnego! Odkurzacz pionowy posiada także funkcję odświeżania parą. Niektóre modele można szybko przekształcić w poręczny odkurzacz do czyszczenia tapicerki samochodowej. Wystarczy tylko odłączyć rączkę i już – odkurzacz jest gotowy do odświeżania wnętrza pojazdu labo mebli w salonie. Co potrafi odkurzacz pionowy? Odkryj jego możliwości Czy odkurzacz stojący może zastąpić tradycyjny odkurzacz? Jak najbardziej. Jednak zanim zdecydujesz się na zakup takiego urządzenia, warto poznać bliżej jego parametry i możliwości. W sklepach znajdziemy odkurzacze stojące w wariancie bezprzewodowym i przewodowym. Zaletą tych pierwszych jest oczywiście wygoda sprzątania i łatwość manewrów bez ograniczeń w postaci kabla. Miejmy jednak na uwadze fakt, że ich moc jest słabsza w porównaniu do odkurzaczy przewodowych. Poza tym, odkurzacze bezprzewodowe mają ograniczony czas pracy akumulatora, co może być sporym utrudnieniem podczas sprzątania dużych powierzchni. Bez względu na to, jaką opcję zasilania wybierzesz, jedno jest pewne – z odkurzaczem pionowym czynność sprzątania przestanie być przykrym obowiązkiem. Lekkość i wygoda prowadzenia oraz skuteczność działania to gwarancja nieskazitelnej czystości przy minimum wysiłku. Odkurzacze pionowe to także doskonała propozycja dla osób cierpiących na alergię. Urządzenie dokładnie zbiera z powierzchni mikropyłki, a funkcja pary dodatkowo eliminuje szkodliwe działanie alergenów.