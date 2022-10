Odkurzacze workowe i odkurzacze bezworkowe – największa różnica pomiędzy nimi, czyli... worek

Odkurzacze możemy podzielić na wiele różnych typów – piorące, z dodatkowymi lampami UV czy właśnie na workowe i bezworkowe.

W przypadku odkurzaczy workowych ich użytkownik będzie oczywiście musiał kupić co jakiś czas odpowiedni worek dla swojego modelu. Wynika to z faktu, że to właśnie tam trafiają wszystkie zanieczyszczenia podczas odkurzania.

W przypadku odkurzaczy bezworkowych zanieczyszczenia trafiają do przeznaczonego do tego pojemnika. W związku z tym worek w tych urządzeniach nie jest potrzebny.

Odkurzacz bezworkowy – brak worka, brak problemów

Podstawową korzyścią, którą może przynieść każdemu użytkownikowi korzystanie z odkurzaczy bezworkowych, jest fakt, że do poprawnego działania nie wymagają one założenia worka. Na co dzień często możemy o tym nie myśleć, jednak w tego typu odkurzaczach trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby taki worek na zmianę mieć w domu.

Odkurzacz bezworkowy w jego przypadku nie trzeba o tym pamiętać. Brak worka sprawi, że nasze urządzenie będzie cały czas gotowe do działania. Jedyne, co będziemy musieli robić regularnie, to opróżnianie zbiorniczka na zanieczyszczenia, ale nie będzie to od nas wymagało żadnych dodatkowych przedmiotów.

Odkurzacz bezworkowy a pewność działania

Niezależnie od tego, ile zanieczyszczeń uda nam się zgromadzić w jego zbiorniczku, jego siła ssania wciąż będzie na takim samym poziomie. Da nam to pewność, że nie będziemy musieli odrywać się od odkurzania w momencie, kiedy jego efektywność spadnie, gdyż taki moment po prostu nie nastąpi.

Odkurzacze bezworkowe a alergie

Odkurzacz bezworkowy to także opcja, którą bez wątpienia będzie mógł docenić każdy, kto zmaga się z alergiami. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym systemom filtracji w tych modelach, które są w stanie dokładnie zatrzymać wszystkie najmniejsze drobinki kurzu, pyłu czy zwierzęcej sierści.

Idealnym przykładem solidnej filtracji, jaką może zaoferować odkurzacz bezworkowy, jest model Electrolux Pure C9. W jego przypadku został zastosowany specjalny, siedmiostopniowy układ filtracji, którego kluczowym elementem jest filtr 3D. Dzięki temu wszystkie drobinki kurzu są odpowiednio wyłapywane i zatrzymywane przez odkurzacz, czyniąc codzienne porządki znacznie bardziej przyjaznymi dla osób z uczuleniami.

Odkurzacz bezworkowy – pewność także po odkurzaniu

Nawet najwięksi perfekcjoniści wśród nas czasami coś zgubią. Niezależnie czy powodem takiej sytuacji będzie roztargnienie, czy zwykły przypadek, ale czasami na podłodze czy pod szafką może wylądować całkiem drogocenny przedmiot, taki jak przykładowo pierścionek czy kolczyk. W przypadku odkurzaczy workowych musimy przeszukiwać cały worek za każdym razem, kiedy będziemy mieli chociaż cień podejrzenia, że znalazł się tam jakiś przypadkowy przedmiot. W przypadku odkurzaczy bez worka, dzięki przezroczystemu pojemnikowi, będziemy mogli zawsze kontrolować sytuację na bieżąco.

Odkurzacz bezworkowy i jego zalety – podsumowanie

Jak widać po powyższych przykładach, odkurzacze bezworkowe mają naprawdę wiele zalet. Są one przyjazne dla alergików, działają pewnie niezależnie od sytuacji i nie musimy ponosić kosztów związanych z dokupowaniem do nich dedykowanych worków. Pamiętajmy jednak, że wszystkie cechy odkurzaczy bezworkowych, które jedna osoba może uznać za zalety, dla innych mogą być wadami, więc wybór każdego urządzenia powinien być dyktowany przede wszystkim naszymi osobistymi przekonaniami i preferencjami.