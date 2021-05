Odkurzacze automatyczne. Czysta podłoga bez wyrzeczeń

Czas pracy na jednym ładowaniu ma znaczenie przede wszystkim wtedy, kiedy mamy do wysprzątania dużą powierzchnię. Dobrze jest, jeśli robot pracuje jak najdłużej. Warto też zapoznać się z deklarowanym czasem ładowania. Niektóre urządzenia mogą ładować akumulator od 3 godzin do nawet 5 godzin. Jeśli nie chcemy opróżniać pojemnika po każdym cyklu ładowania, powinniśmy wybrać taki, którego pojemność wynosi powyżej 0,5 litra. Dodatkowym udogodnieniem są egzemplarze z możliwością programowania przez smartfona. Dzieki temu możemy zmienić urządzeniu ścieżkę odkurzania, zmusić je do przerwania pracy i wydać polecenie powrotu do stacji dokującej.