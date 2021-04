Odkryto nowy gatunek dinozaura. Zaskoczył badaczy przeciwstawnym kciukiem

Jest to mały pterozaur, którego rozpiętość skrzydeł szacuje się na 85 cm, ale to nie jego rozmiar zaskoczył naukowców. Nazwa gatunku "antipollicatus" oznacza w starożytnej grece "przeciwny kciuk" i najprawdopodobniej jest to najstarszy taki przypadek ewolucyjny w historii Ziemi.

Zespół badawczy zeskanował skamieniałość K. antipollicatus za pomocą mikro-tomografii komputerowej (mikro-CT), techniki wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie do zobrazowania obiektu. Na podstawie badań udało się określić, że gad najprawdopodobniej korzystał z przeciwstawnego kciuka do chwytania, co sugeruje przystosowanie do życia na drzewach.