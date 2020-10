Odkrycie w Izraelu. Wojsko natrafiło na nowy podziemny tunel ze Strefy Gazy

Izraelskie wojsko potwierdziło we wtorek odkrycie nowego podziemnego tunelu na terytorium kraju. Tamtejsi inżynierowie dokonali znaleziska za pomocą podziemnych czujników, będących elementem budowanej obecnie betonowej bariery, mającej mieć docelowo 65 kilometrów długości wzdłuż granicy Strefy Gazy.

W ciągu sześciu ostatnich lat Izrael odkrył około 20 podziemnych tuneli prowadzących z terenów palestyńskich na terytoria izraelskie. Palestyńczycy używali ich do przemycania różnych towarów handlowych do Gazy, przenoszenia broni dla bojowników Hamasu i innych grup islamistycznych oraz do ataków zbrojnych na Izrael.