Odetnij się od wszystkiego. Postaw na słuchawki wygłuszające

Słuchawki wygłuszające dzielą się na dwa rodzaje. Pierwsze – pasywne – są tak skonstruowane, by żaden niepożądany dźwięk nie dostał się do twoich uszu. Najczęściej są to duże modele nauszne i wokółuszne, które szczelnie okalają całą małżowinę zapobiegając przedostawaniu się nawet najgłośniejszych dźwięków. Alternatywą są natomiast słuchawki aktywne, w których specjalny system analizuje dźwięki z otoczenia i "odsiewa" te niepożądane. Świetnie sprawdzą się zarówno w przypadku słuchawek typowo do pracy, ale i równie dobrze nadają się na spacer po mieście.