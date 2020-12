WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Odetchnij pełną piersią! Wybieramy idealny model domowego oczyszczacza powietrza Kurz, smog, drobnoustroje, wirusy i zanieczyszczenia to problemy, z którymi stykamy się nie tylko na zewnątrz, ale także w zaciszu naszego mieszkania. Na szczęście jakość powietrza w domu można znacząco poprawić dzięki pracy niewielkiego urządzenia. Zobacz, jak działa oczyszczacz powietrza i jaki model wybrać. Oczyszczacz powietrza (Adobe Stock) Naturalnie czyste, zdrowe powietrze to dziś prawdziwy luksus, którym może się cieszyć niewielu. Zanieczyszczenia, kurz i smog już dawno stały się nieodłącznym elementem miejskich aglomeracji, a rosnąca liczba samochodów i fabryk tylko potęguje ten problem. Niestety, zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję zdrowotną. Obniżona odporność, astma i przewlekłe choroby układu oddechowego to tylko kilka z wielu groźnych skutków wdychania spalin, drobnoustrojów i zanieczyszczeń. Szkodliwym powietrzem oddychamy nie tylko na zewnątrz, ale także w domu, bo smog bez problemu przenika do mieszkania przez okna i kanały wentylacyjne. Rozwiązaniem problemu jest oczyszczacz powietrza – niewielkie urządzenie, które znacząco poprawi atmosferę w domu i sprawi, że odetchniesz pełną piersią. Oczyszczacz powietrza – sprytny agent do zadań specjalnych Żyjąc w mieście, nie jesteśmy w stanie ustrzec się przed smogiem, spalinami i oparami z licznych fabryk. Radykalnym rozwiązaniem byłaby przeprowadzka na łono natury, ale nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus. Duża ilość drzew i roślin w przestrzeni miejskiej niestety nie wystarcza w walce ze szkodliwym smogiem. Nie mamy co prawda wpływu na aurę za oknem, ale za to możemy poprawić jakość powietrza w domowych pomieszczeniach. Nieocenionym sojusznikiem w walce o zdrowy oddech jest oczyszczacz powietrza. To niepozorne urządzenie skutecznie oczyszcza atmosferę w mieszkaniu, uwalniając ją od ciężaru spalin i szkodliwych drobnoustrojów. Sprzęt z tej kategorii doskonale radzi sobie też z kurzem, dymem, lotnymi związkami organicznymi, przykrym zapachem i obecnością mikroorganizmów – wirusów i bakterii. Postaw go w pomieszczeniu i pozwól mu działać, a już po chwili poczujesz znaczącą różnicę. Wybieramy domowy oczyszczacz powietrza. Na co trzeba zwrócić uwagę? Przy zakupie oczyszczacza kluczowe jest określenie powierzchni, jaką chcemy poddać działaniu urządzenia. Pod tym względem kluczowa jest wydajność oczyszczacza – im większe ma parametry, tym lepiej sprawdzi się na dużych powierzchniach. Jeżeli chcesz umieścić sprzęt w sypialni albo w pokoju dziecięcym, koniecznie zwróć uwagę na jego głośność pracy, bowiem niektóre modele oczyszczaczy wydają charakterystyczny, głośny dźwięk, który może zakłócić domownikom nocny wypoczynek. W nieco bardziej zaawansowanych oczyszczaczach znajdziemy cały szereg inteligentnych funkcji, które sprawiają, że urządzenie działa jeszcze szybciej i efektywniej, jak np. automatyczny tryb pracy, dzięki któremu sprzęt sam analizuje skalę zanieczyszczeń w pomieszczeniu i działa na tyle intensywnie, na ile wymaga tego sytuacja. W niektórych modelach, wzbogaconych o specjalne czujniki, możesz na bieżąco kontrolować jakość powietrza w domu – wystarczy zerknąć na wbudowany wyświetlacz, na którym pojawia się informacja o poziomie zanieczyszczeń w atmosferze. Wybierając oczyszczacz, zwróć też uwagę, czy ma on funkcję nawilżania lub jonizowania powietrza. Ta przydatna opcja sprawdzi się szczególnie zimą, kiedy pod wpływem ogrzewania powietrze w pomieszczeniach staje się suche. Tryb nawilżania docenią osoby cierpiące na alergię i astmę, bo funkcja ta znacząco poprawia jakość oddychania i łagodzi objawy duszności. Oczywiście liczba udogodnień wpływa na cenę urządzenia. Najprostsze oczyszczacze powietrza kupimy już za ok. 500 zł. Jeżeli jednak zależy nam na wysokiej jakości, skutecznym działaniu i nowoczesnej, inteligentnej technologii, musimy liczyć się z wydatkiem od 1500 zł w górę. Wybierając klasę i funkcje oczyszczacza, pamiętajmy, że chodzi o nasze zdrowie. Zakup wysokiej jakości sprzętu z pewnością zaprocentuje doskonałym samopoczuciem na lata. Jak działa oczyszczacz powietrza? Inteligentny system filtrowania w twoim domu Urządzenia oczyszczające powietrze zaopatrzone są w filtry, które szybko wychwytują szkodliwe zanieczyszczenia utrzymujące się w mieszkaniu. Większość modeli posiada kilkustopniowy system filtrów, a każdy z nich oczyszcza atmosferę w pomieszczeniu na różnych poziomach. Tak zwane filtrowanie wstępne wychwytuje pyłki roślin, włosy, sierść zwierząt i duże cząsteczki kurzu. Filtr węglowy ma za zadanie niwelować przykre zapachy i szkodliwe, lotne związki organiczne. Z kolei filtr HEPA dba o to, żeby ultradrobne pyły, alergeny, roztocza zarodniki grzybów i pleśni oraz groźne bakterie trzymały się z daleka od naszego mieszkania. Potrójny system filtrowania znajdziemy np. w modelu Samsung AX60R5080WD/EU, Samsung AX90R7080WD/EU, a także w ultranowoczesnym urządzeniu Dyson Pure Humidify + Cool PH01, które dodatkowo przyjemnie chłodzi powietrze w pomieszczeniu. Funkcję nawilżania powietrza znajdziemy też w modelach KC-D40EUW i KC-G60EUW marki Sharp. Oba urządzenia doskonale sprawdzają się przez cały rok, dopasowując moc działania do aktualnych warunków pogodowych. Warto zwrócić także uwagę na oczyszczacz Philips AC2729/50 Combi 2w1, którym możesz sterować zdalnie, przy pomocy aplikacji w telefonie. Nawilżacz powietrza dla każdego. Kup i odetchnij pełną piersią Każdego dnia jesteśmy narażeni na smog, zanieczyszczenia, opary dymu i drobnoustroje, które wdychamy wraz z powietrzem. Groźne czynniki chorobotwórcze przedostają się także do mieszkania, sprawiając, że domowa przestrzeń staje się miejscem zagrażającym zdrowiu. Oczyszczacz powietrza to prawdziwy strażnik domowej atmosfery, który dba o jakość powietrza w pomieszczeniach, a tym samym o samopoczucie domowników. Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego modelu, sprawdź sugerowany metraż, w jakim sprzęt sprawdza się on najlepiej, a także dostępne funkcje, które sprawią, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemniejsze i znacznie bardziej komfortowe. Oczyszczacz powietrza to mądra inwestycja, która pozwoli ci cieszyć się dobrym zdrowiem. Wybierz swój wymarzony model i odetchnij pełną piersią. 