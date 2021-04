Klimatyzacja? Już nie trzeba. Wystarczy ta farba

Xiulin Ruan z Uniwersytetu Purdue przewodził zespołowi naukowców, którego celem było stworzenie koloru najbielszej bieli. Zastanawiacie się, dlaczego ktoś chciałby produkować farbę o oślepiającym kolorze? Ma to bezpośredni związek z ekologią. Powłoka, która jest w stanie odbijać aż 98. proc światła , w tym promienie UV i podczerwone (!), może zapewnić przyjemny chłód w pomieszczeniu – nawet do 4,5 stopnia Celsjusza mniej .

Idąc dalej – jeśli w upalne dni wewnątrz będzie niższa temperatura, oszczędzimy na wykorzystaniu klimatyzatorów, które po pierwsze – pobierają energię elektryczną, po drugie – same się nagrzewają i oddają ciepło na zewnątrz, a po trzecie – mogą powodować problemy zdrowotne.

Klimatyzacja znacznie wysusza powietrze , a siedzenie przy nawiewie może skończyć się problemami z drogami oddechowymi. Zaniedbane urządzenia, ze względu na wilgoć w środku, mogą zajść grzybem i rozpylać drobnoustroje, co również nie sprzyja naszemu zdrowiu. Coś takiego może doprowadzić do przewlekłych chorób, jak zapalenie dróg oddechowych, czy nawet astma .

Ruan tłumaczy, że wysoki współczynnik odbicia światła przez nową farbę jest w dużej mierze zasługą siarczanu barytu. Jest to składnik chemiczny, który wykorzystuje się do produkcji bardzo wysokiej jakości papierów fotograficznych. Dzięki niemu odbitki utleniają się dużo wolniej. Najlepsze papiery barytowe mają gwarancję trzymania swoich właściwości co najmniej przez 100 lat – nawet po tym okresie biel jest nieskazitelna, a czernie głęboko nasycone i kontrastowe.