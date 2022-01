Odbierasz telefon tymi słowami? Popełniasz duży błąd

Chyba najlepiej znane są sytuacje, gdy przestępca podszywa się pod pracownika banku i próbuje przekonać nas do podania haseł autoryzacyjnych, ponieważ doszło do włamania na nasze konto. W ekstremalnych przypadkach może to się skończyć poważnymi długami. A niestety takich sytuacji jest coraz więcej.