Od zapadni po lotniskowe skanery, czyli lotnicze bezpieczeństwo po zamachu na WTC

Dla niektórych – jak w przypadku weterana z Wietnamu Raffaele'a Minichiello – porwanie stało się przepustką do kariery. Amerykanin włoskiego pochodzenia, o aparycji filmowego gwiazdora, wobec kłopotów z prawem na amerykańskiej ziemi zapałał miłością do ojczyzny przodków. Porwał samolot, zwolnił pasażerów, a pilotowi kazał lecieć do Włoch, gdzie po odbyciu symbolicznej kary zaczął grywać w spaghetti westernach.