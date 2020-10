WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne q950T + 2 samsungsamsung qled 3 godziny temu Informacja prasowa Od 54 do 2,3 milimetra, czyli dlaczego mniej znaczy więcej 2006 roku telewizor Samsung Bordeaux był dziełem sztuki użytkowej i wyróżniał się błyszczącą ramką o szerokości ponad 5 centymetrów. W 2020 zadebiutował kolejnej generacji QLED 8K z Bezgranicznym Ekranem, który praktycznie pozbawiony jest ramek. Te kilkanaście lat to prawdziwa rewolucja i to nie tylko w ujęciu technologicznym, ale także w obszarze designu produktów i ich roli we wnętrzu. Zobaczmy, jak to się zmieniało. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Samsung (Materiały prasowe) Na przestrzeni ostatnich 14 lat grubość ramek telewizorów Samsung zmniejszyła się z 54 mm do 2,3 mm. Najnowsza generacja QLED 8K wyróżnia się Bezgranicznym Ekranem, który zaciera granice między urządzeniem a otaczającą je przestrzenią.Rozwiązania, takie jak Tryb Ambient+, Połączenie Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem czy Uchwyt Przylegający sprawiają, że telewizor staje się prawdziwą ozdobą salonu, a mu możemy wybrać większy telewizor. Dziś telewizor powinien być równie funkcjonalny, co piękny. Widzowie chcą cieszyć się większym i bardziej wciągającym obrazem. Eksperci przewidują, że w tym roku nastąpi 17-procentowy wzrost sprzedaży telewizorów 75-calowych i większych. Ponadto prognozują, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie o 110 procent na światowym rynku telewizorów[1]. Samsung bardzo konsekwentnie rozwija telewizory również pod kątem designu i rozwiązań konstrukcyjnych, tak aby zapewnić widzom najlepsze doznania wizualne – podczas oglądania i wtedy, gdy telewizor jest wyłączony. Tegoroczny flagowy telewizor QLED 8K Q950T przyniósł sporo nowości konstrukcyjnych. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Bezgraniczny Ekran pozwala na pełne wykorzystanie potencjału ekranu telewizora. Zaciera się granica między urządzeniem, przestrzenią, otoczeniem i widzem. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dzięki redukcji czarnej ramki i zmniejszeniu rozmiaru ramki, krawędzie ekranu są mniej widoczne i zapewniają bardziej wciągające doznania podczas oglądania. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Efekt wizualny dodatkowo podkreśla wzór w obudowie, który stanowi eleganckie wykończenie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Podstawa ukryta jest z tyłu ekranu i nadaje mu lekkości. Dzięki temu telewizor znajduje się zawsze na pierwszym planie. Materiały prasowe (Materiały prasowe) QLED Q950T wyróżnia się smukłą, jednolitą konstrukcją o grubości 15 milimetrów. To sprawia, że po zamocowaniu telewizor doskonale przylega do ściany, zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia. Materiały prasowe (Materiały prasowe) [1] Firma badawcza OMDIA przewiduje, że dostawy telewizorów 75-calowych i większych osiągną w 2020 roku 4,92 miliona sztuk, dając wzrost o 17% w porównaniu z rokiem ubiegłym (4,21 miliona). Przewiduje się, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie z 119 000 sztuk w 2019 roku do 250 000 sztuk w 2020 roku. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze