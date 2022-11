Oczyszczacz powietrza to urządzenie, które odgrywa ważną rolę, ale często nie przywiązuje się dużej wagi podczas zakupu tego typu wyposażenia. Wiele wskazuje jednak na to, że takie podejście jest błędne, ponieważ dostępne na rynku produkty do poprawy jakości powietrza różnią się między sobą wieloma parametrami technicznymi. Czym się kierować podczas zakupu?