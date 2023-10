Aż 16 mln Polaków korzysta z Profilu Zaufanego. Jeszcze 6 lat temu było ich tylko 400 tys. To wzrost o niemal 4 tys. proc.! Ta statystyka daje pewien pogląd na to, jak w ciągu tych lat zmieniło się nasze życie. Jest w coraz większym stopniu cyfrowe i coraz chętniej korzystamy z nowych możliwości, które po prostu ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie.

Receptę dostajemy dziś SMS-em. W Portalu Pacjenta mamy też skierowania do specjalistów i na badania, historię leczenia czy zwolnienia lekarskie. A kto dziś składa np. PIT-y w wersji papierowej? Tylko 6 proc. Polaków. W tym roku wpłynęło 20 mln e-PITów, a tylko 1,3 mln trafiło do urzędów skarbowych na wydrukowanych formularzach. US to zresztą nie tylko PIT-y. Wiele podatkowych spraw można załatwić dziś za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, do którego wystarczy zalogować się Profilem Zaufanym.