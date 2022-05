Obsługa IT ‒ nowoczesne rozwiązania dla Twojej firmy

Outsourcing IT to coraz bardziej popularne rozwiązanie. Powierzenie obsługi informatycznej firmie zewnętrznej to spokój i pewność, że wszystko będzie działać, jak należy. Jakie usługi znajdują się w ofercie firm zajmujących się outsourcingiem? Jakie zalety związane są z takim rozwiązaniem? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Usługi IT ‒ czym są?

Jak już pisaliśmy powyżej, outsourcing IT to powierzenie działań z zakresu informatyki firmie zewnętrznej. Firmy IT oferują szeroki zakres usług, począwszy od obsługi sprzętu i infrastruktury informatycznej po administrację sieci. W zależności od potrzeb usługobiorcy zakres usług obejmować może: planowanie, projektowanie, wdrożenie, monitoring systemów IT

dobór oprogramowania i sprzętu

przenoszenie zasobów do chmury internetowej

obsługa systemów antywirusowych

administracja telefonią VOIP

helpdesk

podstawowe systemy administracyjne

i wiele innych.

Outsourcing IT ‒ dlaczego warto?

Jakie zalety związane sa z outsourcingiem IT? Redukcja kosztów ‒ powierzenie obsługi IT firmie zewnętrznej to ekonomiczne rozwiązanie, nie musimy gospodarować środków na utworzenie etatu czy budowę zespołu specjalistów. Znika też problem z ewentualnym brakiem obsługi IT spowodowanej urlopem czy zwolnieniem lekarskim pracownika. Przez cały czas mamy zapewnioną pomoc.

Lizard ‒ kompleksowe usługi IT

Lizard to kompleksowa opieka informatyczna dostosowana do Twoich wymagań. Dostosowane do potrzeb klienta działania oraz wiedza specjalistów zostały już doceniane przez firmy o różnej specyfice i wielkości. Wspomniana firma oferuje takie usługi, jak audyt IT, planowanie i projektowanie systemów IT, administracja telefonią VOIP, wprowadzenie biznesu do chmury, helpdesk IT, dobór sprzętu i programowania, administracja sieciami, serwerami, obsługa systemów antywirusowych i wiele innych.

Lizard współpracuje z firmami o różnej wielkości, działającymi w wielu częściach Polski, na przykład w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i innych.

Outsourcing IT to rozwiązanie mające wiele zalet. Specjalistyczna opieka informatyczna to pewność, że wszystko będzie działać, jak należy, zwiększenie bezpieczeństwa danych, dostosowane do potrzeb pracowników systemy IT.