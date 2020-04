WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 5 maseczkipandemiakoronawirusCovid-19SARS-CoV-2 3 godziny temu Obowiązkowe maseczki. Podpowiadamy, jak zrobić je domowymi metodami 16 kwietnia zaczyna obowiązywać rozporządzenie, które nakazuje zakrywanie twarzy i ust podczas przebywania w miejscach publicznych. Ma to... Rozwiń 16 kwietnia wchodzi obowiązek zakr … Rozwiń Transkrypcja: 16 kwietnia wchodzi obowiązek zakrywania ust i nosa gdy wychodzimy z domu ponieważ profesjonalne maseczki i półmaski filtrujące są trudno dostępne albo bardzo drogie to jak maseczkę można zrobić w domu przy użyciu jedynie starego t-shirt oraz nożyczek t-shirt nie musi być biały może być kolorowy ale także nie musi być u prasowany dobrze jednak żeby był czysty nosić na twarzy na początku należy odciąć dolną część koszulki mniej więcej o 10 cm szerokości następnie aby wykonać mniej 10 należy tak odcięty pasek na pół i wyciąć wzdłuż szwu po jednej stronie a następnie wykonać ponowny nacięcie o podobnej szerokości po drugiej stronie nacięcia nie robimy do końca zostawiając około między 7 a 10 cm następnie rozcinamy taśmę i w ten sposób powstały dwie prowizoryczne maseczki na twarz i nos rozporządzenie które wchodzi w życie z 16 kwietnia nie nakazuje jednak noszenia maseczek a zakrywania ust i nosa dlatego możemy to zrobić tak naprawdę dowolnym materiałem po kilka przykładów chusta typu buff szalik dowolna duża chusta kominiarka o ile zakrywa nos na koniec kilka słów o skuteczności tych rozwiązań należy pamiętać że żadne z nich nie ochroni nas zakażeniem się koronawirus m jedyna maseczka a dokładnie półmaska filtrująca która przed tym chroni to specjalna maska z normą en 194 oznaczeniem ffp2 lub ffp3 tylko takie maski chronią przed zakażeniem się grono wirusem we wdychanym powietrzu Należy też pamiętać że jeżeli mamy dostęp do takiej maski to nie chroni innych przed powietrzem które my wydychamy jeżeli ma ona zaworek powietrze które wydostaje się przez ten zaworek nie jest filtrowany z kolei najlepszym rozwiązaniem do tego aby chronić innych zakażeniem przez nas jest tak zwana maska chirurgiczna zwana profesjonalny pół maską medyczną Jednak ich dostępność też jest cały czas mała można w takim razie zapytać jaki jest sens noszenia masek Jeżeli nie chronią one przed zakażeniem Korona wirusem sens jest taki że większość osób zakażonych nie ma objawów albo są one bardzo lekkie dlatego takie osoby bezwiednie Mogą kazać inny i chociaż tego typu rozwiązania nie chronią całkowicie co Stanowią one minimalną barierę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa w ślinie i w powietrzu wydychanym