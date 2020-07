O co chodzi z przekazywaniem gigabajtów? Poznaj opcję dostępną w Orange Flex

Jak wygląda dzielenie internetu w Orange Flex?

Opcja przekazywania GB innym może odbywać się pomiędzy użytkownikami Orange Flex. To idealne rozwiązanie na poratowanie rodziny i znajomych, którym kończy się pakiet GB . Kumpela zużyła cały dostępny transfer? Zabrakło internetu na przeglądanie nowych filmików na YT? Dzieciakom brakuje internetu podczas nauki on-line? Nie ma problemu. W nowej ofercie Orange przekazanie internetu na inny numer Orange Flex można robić, kiedy się chce i ile razy się chce. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Orange Flex. Właściwie jedynym ograniczeniem, o jakim trzeba pamiętać, jest to, że na koncie osoby, która zdecyduje się na przekazanie GB, nie może pozostać mniej niż 1 GB na jej własne potrzeby. Nie można też przekazać dalej GB, które sami otrzymaliśmy (wiadomo, prezentów się nie oddaje). Najmniejsza paczka internetu, jaką można komuś wysłać to 1 gigabajt.

W jaki sposób można przesłać komuś gigabajty w Orange Flex?

Przekazywanie GB w Orange Flex Rodzina to świetna opcja dla każdej Flex Rodziny

Każdy użytkownik Orange Flex może dzielić się internetem, gdy ma go za dużo, a innym potrzebny byłby dodatkowy pakiet GB. Więcej o samej elastycznej ofercie numeru w aplikacji można dowiedzieć się, odwiedzając stronę poświęconą Orange Flex. Opcja przekazywania gigabajtów to także bardzo przydatna formuła, gdy korzystamy z taryfy rodzinnej, tj. Orange Flex Rodzina. W tej nowej ofercie można zoptymalizować miesięczne wydatki za numery włączone do Rodziny. Najmniejszy pakiet w ofercie Flex Rodzina kosztuje naprawdę niewiele, bo tylko 15 zł miesięcznie! Nie zawiera on żadnej paczki internetowej, ale od czego jest opcja przekazywania GB? We Flex Rodzinie też można dzielić się transferem. Rodzice mogą zasilać o dodatkowe gigabajty konta dzieci, które nie mają wliczonego w opłatę darmowego transferu albo korzystają z niższych Planów Orange Flex, gdzie paczki internetu są nieco mniejsze. W ten sposób wydatki są pod kontrolą, a wszyscy mają to, czego potrzebują.