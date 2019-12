Nowy zwiastun Top Gun: Maverick. A w nim naddźwiękowy samolot

W sieci jest dostępny już kolejny nowy filmu Top Gun: Maverick. Premiera odbędzie się dopiero w czerwcu 2020 roku, a producenci znów podsycają apetyt fanów. Tym razem pokazali fragment sceny przedstawiającej samolot naddźwiękowy.

Po 34 latach Tom Cruise powraca w nowej odsłonie filmu Top Gun: Maverick. Tym razem utalentowany pilot Pete Mitchell powraca do ośrodka szkoleniowego, ale już nie jako uczeń. Tym razem to on jest instruktorem. Ale nowy trailer pokazuje, że i przed nim kolejne wyzwania.