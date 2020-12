WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne laptop + 2 ultrabookitechnologie Patryk Wieczorek 5 godzin temu Partnerem treści jest Asus Nowy wymiar lekkości i wygody. Solidny i lekki laptop w dobrej cenie Mówi się, że dobra jakość wymaga wysokiej ceny, ale czy w każdym wypadku? Nowoczesne laptopy udowadniają, że nie. Asus ma w swojej ofercie dwa ultrasmukłe i ultramobilne laptopy z serii S14 i S15, które łączą w sobie zarówno odpowiednią wydajność, jak i wygodę użytkowania. Share Odkryj nowy wymiar wygody i mobilności Źródło: Asus Modele dostępne są w różnych konfiguracjach sprzętowych dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. Seria VivoBook to nietypowe połączenie wydajnych podzespołów zapewniających płynną pracę oraz wyjątkowej mobilności. W dodatku ich kolejnym atutem jest atrakcyjna cena. Kwintesencja lekkości Oba modele przyciągają oko jakością wykonania. Prosta, surowa stylistyka współgra z niebywałą smukłością i lekkością. Waga poszczególnych modeli waha się od zaledwie 1,4 kg do 1,75 kg co w połączeniu z jakością zastosowanych materiałów jest imponująco niskim wynikiem. Z niską wagą sprzętu i wytrzymałą obudową wiąże się doskonała mobilność, sprzęt można zabrać ze sobą w plecaku lub torbie i pracować praktycznie wszędzie, gdzie znajdzie się choć odrobina wolnego miejsca. Mimo kompaktowych rozmiarów korzystanie z laptopa jest bardzo wygodne ze względu na kształt i umiejscowienie klawiatury. Specjalne zawiasy Ergo Lift nie tylko zapewniają bezpieczne utrzymanie ekranu w każdej pozycji niezależnie od kąta nachylenia. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu po otwarciu ekranu klawiatura unosi się delikatnie, tworząc z podłożem kąt dwóch stopni, który daje idealny komfort podczas pisania. Dodatkowo VivoBook 15 oferuje podświetlenie klawiatury, które przyda się szczególnie podczas pracy w słabo oświetlonych miejscach. Duży, przejrzysty ekran Oba laptopy wyposażono w ekran Nano Edge, dzięki któremu ekrany tych urządzeń są praktycznie bezramkowe, obramowania mierzą zaledwie 5,7 mm z każdej strony co daje stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 87 proc. Zmniejszenie grubości ramek ze wszystkich czterech stron sprawiło, że powierzchnia robocza tych 14 i 15,6 calowych laptopów jest naprawdę imponująca przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów i odpowiedniej lekkości. Duży wyświetlacz ułatwia wielozadaniowość podczas pracy, a także zapewnia odpowiednią jakość wrażeń podczas rozrywki. Asus Nowoczesny design idzie w parze z solidnymi podzespołami Źródło: Asus Uwagę przykuwa nie tylko wielkość wyświetlacza, ale również jakość matrycy IPS. Ekran zapewnia szerokie kąty oglądania sięgające aż 178 stopni. Osoby, które cenią sobie idealny obraz powinny być zadowolone, matryca IPS gwarantuje przyzwoity poziom kontrastu i bardzo dobre odzwierciedlenie czerni. Jeżeli zależy ci na doskonałym odzwierciedleniu kolorów i szerokiej palecie barw, wybór powinien być oczywisty. Solidny i wszechstronny sprzęt Procesor Intel dziesiątej generacji daje doskonałe warunki do wielozadaniowej pracy przy użyciu kilku aplikacji równocześnie, a wbudowany dysk SSD to szybka i przede wszystkim wytrzymała alternatywa dla starszych dysków twardych. Dzięki niemu nawet najbardziej czasochłonne operacje będą przeprowadzane o wiele sprawniej i szybciej. Gwarancję szybkości daje również oprogramowanie firmy ASUS, które przyda się szczególnie podczas parowania sprzętu z urządzeniami mobilnymi. Wymiana linków, przenoszenie plików – wszystko to odbędzie się błyskawicznie i – co ważniejsze – bezprzewodowo. Producenci zadbali również o bezpieczeństwo użytkownika. Czytnik linii papilarnych dostępny w modelach z serii VivoBook 14 i 15 pozwoli ci zapomnieć o wpisywaniu hasła. Wystarczy przytknąć palec do touchpada, by sprzęt rozpoznał cię jako właściciela. Uwolnij się od ładowarki na cały dzień Atutem laptopów z serii VivoBook jest litowo-polimerowa bateria o wysokiej trwałości. Jest odporna na tak zwany efekt pamięci, czyli sytuację, w której akumulator traci pojemność w wyniku częstego niepełnego rozładowywania i nadmiernego ładowania baterii. VivoBook może być ładowany kiedy chcesz i jak długo chcesz, tak jak będzie ci wygodnie. Równie ważna jest funkcja szybkiego ładowania obecna w urządzeniach VivoBook. Gdy dopadnie cię niski poziom baterii, nie musisz przerywać pracy, wystarczy niecała godzina, by podładować ją do poziomu 60 proc. Lekki i wygodny sprzęt do pracy, a może praktyczny laptop dla studenta, który zastąpi nie tylko komputer, ale i telewizor? Wybierając Asus VivoBook możesz mieć obie te rzeczy w niskiej cenie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Partnerem treści jest Asus Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze