Nowy sposób na plastikowe śmieci. Będziemy mogli je jeść?

PET znajduje się w większości opakowań na żywność i szacuje się, że rocznie wyrzuca się ok. 50 mln ton odpadów zawierających to tworzywo. Recykling PET jest nieopłacalny, więc wszystkie śmieci trafiają na wysypiska. To jednak nie rozwiązuje problemu, więc naukowcy poszukiwali taniego i prostego sposobu na pozbycie się plastikowych odpadów.