Nowy śmigłowiec US Army to gigant przy Black Hawku

SB1 Defiant to śmigłowiec rozwijany w ramach współpracy firm Sikorsky i Boeing dla US Army. Cechuje go nietypowy układ śmigieł (tzw. układ Kamova) oraz tylne śmigło pchające. Do tej pory można było zobaczyć sporo grafik komputerowych nowego śmigłowca, a także kilka zdjęć i filmów prawdziwych maszyn. Teraz pojawiło się nowe, na którym obok siebie stoją SB1 Defiant i Black Hawk. Różnica w wielkości śmigłowców jest znacząca.