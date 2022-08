Nowy smartwatch Galaxy Watch 5 - jakie ma parametry i komu się przyda?

Samsung Galaxy Watch 5 - gigant dla najbardziej wymagających

Nowy Galaxy Watch 5 to doskonałe połączenie nowoczesnych funkcjonalności z klasycznym wyglądem zegarka. Jego zastosowanie jest tak szerokie, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Idealnie sprawdzi się zarówno podczas treningu, jak i podczas codziennych czynności, dopasowując się do każdej stylizacji i zawsze prezentując się znakomicie. Zaawansowane parametry techniczne i szeroka funkcjonalność sprawiają, że zegarek będzie doskonałym kompanem każdej czynności. Dostępny jest w dwóch modelach – 40 mm i 44 mm. Oba modele występują w wersji Bluetooth bądź LTE, co jeszcze bardziej rozszerza możliwości użytkowania. Można powiedzieć, że nowy Galaxy Watch 5 to prawdziwy trener personalny, którego zawsze możesz mieć przy sobie.

Główne funkcjonalności

Galaxy Watch 5 daje wiele możliwości śledzenia swojej aktywności i realizowania zamierzonych celów dzięki opcjom monitorowania zapisanych wyników. Zegarek zapisuje wyniki aktywności fizycznej, co pozwala na osiąganie kolejnych celów. Co ważne, urządzenie pozwala na określenie swoich celów w oparciu o analizę składu ciała. To pozwala na dostosowanie celów do możliwości i uwarunkowań własnego organizmu, a to z kolei daje najlepsze rezultaty. Urządzenie pozwala także na skuteczne śledzenie regeneracji i pomiar pułapu tlenowego. Chodzi tu o kontrolę wypoconej podczas ćwiczeń wody i monitorowanie spadku tętna po treningu. Dzięki szczegółowej analizie pułapu tlenowego, możliwe jest także precyzyjne określenie wydolności organizmu.

Dzięki wyjątkowo precyzyjnym pomiarom, Galaxy Watch 5 pozwala nie tylko na osiąganie kolejnych celów, ale także na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w pracy serca czy w pułapie tlenowym. Nowe smartwatche to nie tylko gadżet dla sportowców, ale także dla każdego, kto chce mieć pod kontrolą swój organizm i zdrowie.

Smartwatch Galaxy Watch 5 doskonale sprawdza się dla każdego, kto stara się zrzucić zbędne kilogramy. Dzięki zaawansowanej technologii impedancji bioelektrycznej możliwe jest określenie parametrów składu ciała i kontrola wzrostu masy mięśniowej czy ubytku tkanki tłuszczowej. Smartwatch mierzy także pracę serca oraz ciśnienie i saturację, a więc parametry, które mogą w skrajnych przypadkach uratować życie.

Bardzo ciekawą funkcjonalnością smartwatcha Galaxy Watch 5 jest spersonalizowany program treningu snu, trwający 4-5 tygodni. Jego celem jest poprawa jakości snu i samopoczucia. Zegarek monitoruje także ewentualne chrapanie, co również może być przydatne.

Smartwatch jest kompatybilny z aplikacjami, które rozszerzają jego funkcjonalność. Podstawą jest aplikacja Samsung Health, do której przesyłane są wszelkie dane zebrane przed zegarek. Oprócz tej aplikacji, smartwatch łączy się także ze Sklepem Play, mapami Google, Google Pay czy z YouTube Music. Umożliwia szybkie i intuicyjne płatności zbliżeniowe przy użyciu łączności NFC.

Samsung Galaxy Watch - najważniejsze parametry

Smartwatch Galaxy Watch 5 chroniony jest przez szkło szafirowe o zadziwiającej trwałości 24 GPa. Szkło pokrywa całą tarczę zegarka, a koperta spełnia wojskową normę wytrzymałości i wodoodporności. To sprawia, że zegarek świetnie poradzi sobie podczas uprawiania każdej dyscypliny sportowej. Na uwagę zasługuje wyjątkowo pojemna bateria. w modelu 44mm pojemność wynosi 410 mAh, natomiast w wersji 40mm aż 284 mAh. Szybkie bezprzewodowe ładowanie zapewni szybkie doładowanie energii w razie potrzeby.

Dużą zaletą smartwatcha Galaxy Watch 5 jest wymienny pasek. Możesz wybierać paski zgodnie z własnymi preferencjami i dowolnie zmieniać je w razie potrzeby. Warto wiedzieć, że Galaxy Watch 5 umożliwia nie tylko kontrolę naszego zdrowia i aktywności fizycznej, ale także łatwe odbieranie rozmów czy wiadomości bez konieczności posiadania smartfona pod ręką. To bardzo wygodne rozwiązanie nie tylko podczas aktywności fizycznej, ale także podczas wykonywania codziennych czynności.

Galaxy Watch 5 - czy warto zainwestować?

Nowy Galaxy Watch 5 to zdecydowanie jeden z najlepszych smartwatch'ów dostępnych obecnie na rynku. Ma tak wiele funkcji, że znajdzie swoje zastosowanie niemal wszędzie. Galaxy Watch to sprzęt zarówno dla sportowców, jak i dla osób odchudzających się czy chcących poprawić stan swojego zdrowia. Galaxy Watch 5 to także idealny zegarek dla każdego, kto lubi spersonalizowane dodatki do stylizacji. Inwestycja w to urządzenie z pewnością okaże się trafna, bo Galaxy Watch 5 to prawdziwy gigant wśród zegarków inteligentnych innych marek. Jeżeli szukasz sprzętu niezawodnego, trwałego i funkcjonalnego, kup Samsung Galaxy Watch 5 w RTV Euro AGD już dziś!