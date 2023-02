Nowy Samsung Galaxy już dostępny!

Nowy, flagowy smartfon Samsung Galaxy S23 jest już dostępny. To wspaniała wiadomość dla fanów marki. W końcu telefony koreańskiego producenta są doskonałe. Zwłaszcza te spod szyldy "S". Sprawdźmy, jakie smartfony trafiły do oferty w tym roku!

Samsung Galaxy S23 Ultra – maszyna do zadań specjalnych

Galaxy S23 Ultra to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników. Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o wielkości 6,8 cala wyświetla obraz w doskonałej jakości. Do sterowania i zapisywania notatek możesz używać rysika S-Pen, który znajduje się w zestawie. Smartfon dysponuje akumulatorem o pojemności 5000 miliamperogodzin, który pozwala na wiele godzin pracy. Ośmiordzeniowy procesor w połączeniu z dwunastoma gigabajtami pamięci RAM zapewnia niezwykle wydajną pracę. Wykonywane zdjęcia i rejestrowane filmy są znakomite. Tylny aparat dysponuje matrycą o rozdzielczości aż 200 megapikseli. To znakomity smartfon, który nigdy Cię nie zawiedzie. Szybkość pracy aplikacji robi wrażenie!

Doskonały Samsung Galaxy S23 Ultra: << Jest już tutaj! >>

Samsung Galaxy S23 – podstawowa wersja nowego flagowca

Standardowa wersja nowego Galaxy bije na głowę wszystkie poprzednie generacje. Wyświetlacz zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów lub grania w gry mobilne. Ośmiordzeniowy procesor jest bardzo wydajny. W połączeniu z szybką pamięcią o wielkości 8 gigabajtów, smartfon pracuje bardzo szybko. Zastosowane aparaty wykonują świetne zdjęcia, którymi możesz błyskawicznie podzielić się ze znajomymi. Model występuje w aż czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, jasnoróżowej, zielonej i kremowej. Akumulator jest pojemny, a jego ładowanie nie trwa długo. Oczywiście telefon jest kompatybilny z siecią 5G, a obsługa standardu Wi-Fi 6 gwarantuje wysokie prędkości transferu.

Najnowszy Samsung Galaxy S23: << Zamów teraz! >>

Samsung Galaxy S23+ to idealny kompromis

Smartfon Galaxy S23+ stanowi doskonałą alternatywę dla obydwu opisanych już wersji smartfona. W tym przypadku wyświetlacz ma wielkość 6,6 cala. Oglądanie na nim multimediów jest niezwykle satysfakcjonujące. Wyposażenie w szybką pamięć operacyjną DDR5 i wydajny procesor sprawia, że każda aplikacja mobilna pracuje wyjątkowo szybko. Akumulator ma pojemność 4700 miliamperogodzin. Jego naładowanie nie trwa długo, a co więcej – smartfon może ładować bezprzewodowo inne akcesoria i urządzenia. Pod warunkiem, że będą kompatybilne i wyposażone w funkcję ładowania indukcyjnego. Nowa seria Galaxy S23 łączy zaawansowane rozwiązania technologiczne i efektowny design, który jest przyjazny dla środowiska. Telefon został wykonany ze szkła i plastiku pochodzącego z recyklingu i naturalnie barwiony. Jego opakowanie również wykorzystuje przyjazne dla środowiska materiały.

Galaxy S23+ jest już: << TUTAJ! >>

Piękny, jasnoróżowy Galaxy S23!

Jeśli szukasz super telefonu dla kobiety, koniecznie zapoznaj się z ofertą na jasnoróżowego Samsunga Galaxy S23. Telefon naprawdę wygląda cudownie. Co więcej, także świetnie działa! To akurat zasługa świetnych podzespołów, które zapewniają szybką i bezproblemową pracę. Za pośrednictwem telefonu wykonasz świetne zdjęcia selfie i nocne. Do Samsungów dostępnych jest wiele atrakcyjnych akcesoriów, takich jak gustowne etui. Możesz więc spersonalizować telefon zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Kobiecy Samsung Galaxy S23: << Kup teraz! >>

Niebywale elegancki, zielony Samsung Galaxy S23

Ten kolor naprawdę robi wrażenie. Zielona obudowa przypadnie do gustu nie tylko osobom, które cenią sobie barwy natury, ale także szykowną elegancję. To telefon stworzony z myślą o osobach, które oczekują od sprzętu więcej, niż tylko wykonywania i odbierania połączeń. Smartfon jest szybki, trwały i robi świetnej jakości zdjęcia. Rejestrowane filmy także robią wrażenie. Ciężko znaleźć jakiś minus nowych Galaxy S23. Oferują wszystko to, co powinien mieć smartfon w 2023 roku – a nawet znacznie więcej! To będzie doskonały wybór, jeśli szukasz niezawodnego sprzętu.

Elegancki, zielony i najnowszy Samsung Galaxy S23: << KUP TERAZ! >>