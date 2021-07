Nowy radar pozwala widzieć przez ściany w czasie rzeczywistym

Naukowcy z amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST, National Institute of Standards and Technology) opracowali nowy rodzaj radaru wykorzystującego fale elektromagnetyczne z zakresu mikrofal. W opublikowanej na łamach Nature artykule opisują niezwykłe możliwości swojego wynalazku: używają go można "widzieć" przez ściany w czasie rzeczywistym.