Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne cyberbezpieczeństwo + 2 tmobileataki ddos Sławomir Serafin Dzisiaj, 09-02-2021 10:20 Partnerem treści jest T-Mobile Nowy poziom cyberbezpieczeństwa od T-Mobile T-Mobile rozwija swoją usługę zabezpieczającą przed atakami DDoS. Teraz chroni ona nawet przed największymi szturmami na serwery. Zaawansowane rozwiązania potrafią poradzić sobie nawet z atakiem o rozmiarze 200 Gbps. Share Nowy poziom cyberbezpieczeństwa od T-Mobile Źródło: Unsplash.com , Fot: Shahadat Rahman Czym jest atak DDoS? Wyobraźmy sobie, że mamy sklep. Taki zwykły, mały lub duży. Ma on zwykle jedno wejście dla klientów, które w normalnej sytuacji jest w zupełności wystarczające. Jeśli jednak przed tym wejściem pojawi się nagle potężny tłum osób próbujących wejść tylko po to, by uniemożliwić dostanie się do sklepu zwykłym klientom, właściciel sklepu stanie przed sporym problemem. Tak właśnie wygląda atak DDoS, jeśli przełożymy tę sytuację na realia internetowe. Hakerzy u bram Distributed Denial-of-Service to metoda ataków internetowych rozpropagowana przez hakerów i aktywistów, dziś stosowana niestety także przez zwykłych przestępców, szantażujących różne firmy. DDoS potrafi całkowicie zablokować funkcjonowanie całej internetowej łączności na stronie lub w usłudze. Może to mieć skutki od bardzo nieprzyjemnych do wręcz katastrofalnych. Taki atak i usuwanie jego następstw to duże koszty. Nie tylko finansowe, ale też wizerunkowe. Według danych firmy Netscout Arbor, w ubiegłym roku doszło w Polsce do ponad 150 tysięcy ataków DDoS. Większość z nich miała relatywnie niewielką skalę. 70 tysięcy ataków miało rozmiar 1 Gbps, a 14 tysięcy aż 10 Gbps. Były również większe. Skala ataku zależna jest od tego, nad ilu komputerami udało się hakerom przejąć kontrolę za pomocą złośliwego oprogramowania, zmuszając je do wykonywania masowych, jednoczesnych prób połączenia z serwerem. Ten ostatni sam z siebie zazwyczaj nie jest w stanie odróżnić takiej próby od legalnego połączenia ze zwykłym klientem i do każdego przydziela swoje zasoby. A te nie są nieograniczone. Operator na pomoc Tak samo jak nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić ze wspomnianym wcześniej tłumem blokującym wejście do naszego sklepu, nie zatrzymamy też ataku DDoS na własną rękę. Nawet jeśli mamy bardzo zdolnych ochroniarzy, czyli ekspertów z działu IT. Potrzebne są nie tylko specjalistyczne rozwiązania, ale też działania na dużą skalę, proporcjonalne do rozmiaru ataku. A takie może zapewnić dostawca naszego internetu. Jako operator sieciowy, T-Mobile od dawna oferuje odbiorcom biznesowym zaawansowane usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym także pakiet AntyDDoS, który właśnie stał się lepszy i bardziej wydajny. T-Mobile korzysta tutaj z rozwiązań wspomnianego już Netscout Arbor. Samo oprogramowanie, choćby najlepsze, nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia infrastruktura, na tyle rozległa, żeby mogła przejąć i wytrzymać cały ciężar ataku. A potem właśnie dzięki wspomnianemu oprogramowaniu go zakończyć, filtrując i odcinając ruch z podejrzanych adresów i komputerów. T-Mobile właśnie rozbudowało wspomnianą infrastrukturę. Wcześniej zapobiegała ona atakom do 100 Gbps. Teraz chroni także przed dwukrotnie potężniejszymi. Oddział szybkiego reagowania AntyDDoS od T-Mobile działa nieustannie, w każdej minucie każdej godziny każdego dnia. Przez cały rok. Pierwszą linię obrony stanowią automatyczne procedury i inteligentne algorytmy, które są w stanie powstrzymać większość ataków i znacząco osłabić te najsilniejsze. Jeśli nasz biznes jest szczególnie narażony na wolumetryczne, czyli największe ataki DDoS, możemy również postarać się o rozbudowany, dedykowany plan bezpieczeństwa. Przygotuje go wyspecjalizowany zespół inżynierów jednostki SOC (Security Operations Center) T-Mobile Polska. To oni mogą zbudować przystosowaną do naszych wymagań i specyfiki naszych działań system zabezpieczeń i dzięki pracy w trybie 24/7, natychmiast zareagować na pojawiające się zagrożenie. Klienci T-Mobile mogą liczyć na ich pomoc nawet w przypadku gdy ich firma nie jest objęta aktywną ochroną AntyDDoS. W sytuacji, gdy ktoś przeprowadzi atak na ich serwery, powinni skontaktować się jak najszybciej z Security Operations Center T-Mobile. Zostaną objęci ochroną specjalistów i wspomnianej już infrastruktury na 24 godziny bez dodatkowych kosztów. Będą mogli także skonsultować się z ekspertami od cyberbezpieczeństwa, którzy pomogą poradzić sobie ze skutkami ataku. T-Mobile oferuje również inne usługi w zakresie ochrony przed sieciową przestępczością. Ulepszony system AntyDDoS to jeden z filarów całego systemu, do którego należą także takie rozwiązania jak Cyber Guard, Cloud Security, Zarządzany Firewall, bezpieczne kopie zapasowe oraz całodobowy monitoring ze strony Security Operations Center. Ta kompleksowa usługa to gwarancja stabilności i bezpieczeństwa działania firmy w Internecie. Więcej informacji o usługach Data Center i cyberbezpieczeństwa dla biznesu oferowanych przez T‑Mobile można przeczytać pod adresem https://biznes.t-mobile.pl.