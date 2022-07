Nowy leader Honoris

Grashog nowym członkiem Honoris

Polski gaming bez Team Honoris jest trudny do wyobrażenia dla większości fanów esportu. Honoris powstał w 2020 roku, jednak od tamtej pory regularnie pojawia się na ważnych zawodach i zdobywa w nich trofea. Grashog, czyli Denis Hristov, po przeprowadzeniu testów dołączy do Honoris jako in-game leader.

Honoris w poprzednim sezonie zaliczył więcej upadków niż wzlotów. Pomimo ambitnych celów i mocnych zawodników w składzie nie osiągnął swoich zamierzeń. Po odejściu Mikołaja "mouz" Karolewskiego założyciele teamu spokojnie podeszli do kwestii przebudowy zespołu. Bez zmiany zawodnika nie udało im się wygrać turniejów, w których chcieli tryumfować. Przebudowa teamu i start oficjalnych testów to według Wiktora "TaZ" Wojtasa najlepszy sposób, by odbudować renomę zespołu i wygrywać w kolejnym sezonie.

"TaZ" i drugi z założycieli, Filip "NEO" Kubski, na nowego członka Honoris wybrali Denisa "Grashog" Hristova. Grashog jako pierwszy zaczął wspierać team w oficjalnych meczach i dobrze wypadł w testach. W Honoris ma pełnić rolę in-game leadera, czyli prowadzącego. Bułgar od kilku tygodni pozostawał bez pracy, po tym jak zakończył współpracę z teamem AGO. Wcześniej występował w ESCA Gaming i Pompa Team. W Pompa współpracował z Sebastianem "fr3ndem" Kuśmierzem, z którym powalczy razem w Honoris.

Jak sprawdzi się Denis "Grashog" Hristov w Teamie Honoris, okaże się już 26 czerwca. Zespół wystąpi na Info The Breach w drugiej edycji Esport Tour 2022. Kibice czekają z niecierpliwością na polską reprezentację, by przekonać się, jak poradzi sobie z przeciwnikami w europejskim turnieju.

Kto wchodzi w skład teamu Honoris?

Team Honoris to 5 mocnych zawodników. Założycielami są Wiktor "TaZ" Wojtas i Filip "NEO" Kubski. Oprócz nich w drużynie występują: Kamil "reiko" Cegiełko, Sebastian "fr3nd" Kuśmierz i Denis "Grashog" Hristov, który właśnie dołączył do zespołu w miejsce Mikołaja "mouz" Karolewskiego.

Co warto wiedzieć o członkach team Honoris? Wiktor "TaZ" Wojtas to jeden z najbardziej utytułowanych polskich esportowców. W indywidualnej karierze zarobił prawie 735 tysięcy dolarów amerykańskich tylko do 2018 roku. Wygrał kilkadziesiąt turniejów, a w wielu innych zajmował drugie miejsce lub docierał do półfinałów.

Filip "NEO" Kubski należy natomiast do czołówki graczy w serii Couter-Strike. Uzyskał tytuł gracza dekady 2000-2010 w Counter Strike 1.6. Jego indywidualne zarobki za okres do 2019 roku przekroczyły 750 tysięcy dolarów. Łącznie zdobył ponad 100 pierwszych i drugich miejsc i kilkadziesiąt razy dotarł do półfinałów rozgrywek.

Kamil "reiko" Cegiełko to zawodnik młodego pokolenia, w którym pokładane są ogromne nadzieje. Karierę rozpoczął w 2015 roku. Kamil sam przyznaje, że imponujące wyniki osiągnął, gdyż inspirował się postawą swoich starszych kolegów z teamu Honoris.

Sebastian "fr3nd" Kuśmierz ma dopiero 19 lat, jednak zdążył już walczyć w Pompa Team i zainteresować swoją osobą All in! Games Kraków i lluminar.

Denis "Grashog" Hristov ma 23 lata i jest profesjonalnym graczem w CS:GO. Zależało mu na dołączeniu do Teamu Honoris nie tylko ze względu na brak zespołu i możliwość rozwijania się obok utytułowanych zawodników. Denis ma polsko-bułgarskie korzenie, dlatego zyskał właśnie szansę na reprezentowanie drużyny z kraju pochodzenia swoich przodków.