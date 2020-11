Nowy, cyfrowy świat. Dołącz do GovTech Festival

GovTech Festival to cykl wydarzeń – spotkań, konkursów, warsztatów i innych działań online, które mają przybliżyć nam możliwości, jakie otwiera przed nami cyfryzacja i wskazanie, jak może ona zmienić nasze codzienne życie.

– Razem wykorzystajmy technologie przyszłości, by pomagać ludziom już dziś – zachęca Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, otwierając tegoroczną edycję festiwalu:

Epidemia pokazała, że wykluczenie cyfrowe to zjawisko, które można szybko ograniczyć, że technologia może być dostępna tam, gdzie do tej pory była traktowana jako niepotrzebna lub – niedostępna. Temu służy GovTech Festival – prezentuje, jak znosić bariery i przełamywać analogowe przyzwyczajenia.

Ideą #FakeHunter Challenge , organizowanego wspólnie z Polską Agencją Prasową, jest wyszukiwanie fałszywych informacji w sieci. Zarejestrowane zespoły (do 10 osób) za pomocą m.in. specjalnej aplikacji będą brały udział w 4 konkurencjach:

Dla najlepszych przewidziano nagrody – pierwsze miejsce to 15 tys. zł, drugie – 10 tys. zł, a trzecie – 5 tys. zł. Wygrywa ten, kto otrzyma najwięcej punktów, które będą przyznawane przez jury konkursu.

Hackathon dla Miast , realizowany we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, ma pomóc w walce ze skutkami kryzysu związanego z COVID-19 w konkretnych dziedzinach życia – edukacji, służbie zdrowia, przedsiębiorczości czy funkcjonowaniu urzędów.

Do udziału zgłosiły się miasta z liczbą mieszkańców od 20 do 100 tys.

Dla samorządów to okazja na przetestowanie nowych rozwiązań i ich potencjalne wdrożenie. Każdy zespół programistów dostanie 2 dni na opracowanie swojej propozycji.

To z kolei konkurs dla młodzieży ze szkół podstawowych, będący również częścią GovTech Festival. Jego celem jest promowanie wykorzystania nowych technologii w nauce oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.

W konkursie HackJunior mogą wziąć uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z całej Polski. Mają za zadanie stworzyć narzędzie edukacyjne, które albo będzie przydatne do realizowania podstawy programowej różnych przedmiotów, albo – to druga kategoria – będzie dotyczyło konkretnych zakresów tematycznych: języka polskiego, matematyki, geografii lub przyrody.

Autorzy najlepszych rozwiązań otrzymają nagrody rzeczowe. Dla każdego ucznia biorącego udział w wyzwaniu przewidziany jest również certyfikat udziału w HackJunior oraz bezpłatny dostęp do cyfrowego wydania magazynu "Programista Junior".

Czas na wykonanie zadania to tylko 4 godziny, a konkurs zostanie rozegrany 27 listopada. Wszystko oczywiście online, a szczegóły, regulaminy i zgłoszenia znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/govtech/hackjunior .

To najbardziej chyba wyczekiwane wydarzenie podczas GovTech Festival. Uczestnicy HackYeah wybierają z listy zadań jedno dla siebie, a gotowy projekt przesyłają na platformę wskazaną w regulaminie każdego zadania.

Te zadania to na przykład opracowanie narzędzia wspomagającego świadome korzystanie z opakowań i sortowanie odpadów, inne – stworzenie platformy komunikacji i informacji do kontaktów z pacjentami, jeszcze inne – przygotowanie rozwiązania problemu niedźwiedzi pojawiających się blisko ludzkich siedzisk i przyczyniających się do rozprzestrzeniania afrykańskiego pomoru świń.