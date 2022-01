Nowości dla Wojska Polskiego. Czego można się spodziewać w 2022 roku

Wracając do zagranicy to do końca br. mają do Polski zostać dostarczone cztery śmigłowce AW101, które zastąpią w Marynarce Wojennej wysłużone Mi-14. Kontrakt na dostawę AW101 o wartości 1,65 mld zł został podpisany z włoskim koncernem Leonardo. Co ciekawe rząd twierdził, że wykonawcą kontraktu będą zakłady PZL-Świdnik, ale realnym producentem śmigłowców AW101 Merlin są brytyjskie zakłady Yeovil w Wielkiej Brytanii.