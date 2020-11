WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 1 telewizory Magdalena Tatar 4 godziny temu Nowoczesne telewizory znacznie taniej. Smart TV kupisz nawet za 749 zł Szukasz telewizora z jakością obrazu na najwyższym poziomie? Nie da się ukryć, że na pewno modele za kilkanaście tys. zł ci ją zapewnią, ale co wybrać z niższym budżetem? Jesteśmy zalewani okazjami sezonowymi, wśród których łatwo stracić głowę, dlatego kilka propozycji ciekawych telewizorów w przystępnych cenach wyszukaliśmy za was. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Końcówka roku to czas, kiedy w wyjątkowo przystępnej cenie można kupić np. ostatnie modele starszych generacji (Adobe Stock) Nasze ulubione – telewizory z funkcją SMART Wyostrzone barwy, obraz dokładniejszy w każdym detalu, naturalna płynność ruchu i realistyczny efekt – to właśnie nęci nas w nowoczesnych telewizorach. Jeśli do tego możemy na nich korzystać z internetu i np. Netflixa, mamy model idealny. Niektóre z takich telewizorów kupicie teraz taniej. Duże telewizory przeładowane nowoczesnymi funkcjami to wydatek do kilkudziesięciu tysięcy. Co, jeśli nasz budżet, dostępne miejsce i potrzeby są dużo mniejsze? Do 2 tys. zł kupimy sporo różnych modeli telewizorów 4K UHD (nawet 8K) w wersji Smart i o przekątnej ekranu długości ok. 55 cali. To w zupełności wystarczy dla potrzeb niewielkich salonów, gdzie na większy model zwyczajnie brak wystarczającej ilości miejsca. Mniejsze modele są dostępne nawet do 1 tys. zł. Także rozchwytywane modele QLED to teraz wydatek nawet od 2,3 tys zł, co do niedawna było nie do pomyślenia, bo taki telewizor kosztował znacznie więcej, zwłaszcza z dużym ekranem. Dla wymagających Crystal UHD to jedna z propozycji dla wymagających, które kupimy teraz dużo taniej. Te modele to następcy przystępnych cenowo telewizorów z technologią RU. W swojej ofercie ma ją np. Samsung. Cena? Ok. 2,3 tys. zł, a w sezonowej okazji nawet poniżej 2 tys. To nawet 500 zł taniej, dlatego poszukujący telewizora przed świętami powinni się śpieszyć. Krystalicznie czysty obraz, realistycznie oddający naturę, ruch, kolor i światło zadowoli nawet znawców. Telewizor jak kosmiczny komputer Wymagających wideofili nie zadowala już samo 4K, zwłaszcza że wiele treści w telewizji i internecie nie jest dostosowanych do tej jakości obrazu. Teraz telewizory są wyposażone w zaawansowane procesory, które poprawiają jakość odbieranych treści tak, aby odbiorca mógł cieszyć się bogactwem kolorów, głębi, czerni i światła jak najlepiej. Przykład to nienajtańsze, ale doceniane przez fachowców i konsumentów modele z odpowiednim procesorem np. Crystal 4K. Najwyższa jakość obrazu bez względu na źródło. Bez 4K ani rusz Telewizory z jakością obrazu 4K UHD. Co kryje się za tym pojęciem? Standardowy panel HD ma rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli. Rozdzielczość 4K UHD to te same proporcje pomnożone przez dwa, w pionie i w poziomie. Łącznie daje nam to szczegółowy obraz o wymiarach 3840 na 2160 pikseli. Ten obraz robi wrażenie, a urządzenie, które nam go zapewni, nie musi rujnować budżetu. Warto jednak pamiętać o… przestrzeni salonu. Jeśli decydujesz się na zakup 55-calowego telewizora z rozdzielczością 4K (a właściwie innych już brak na rynku), to, aby wykorzystać potencjał wynikający z widocznych szczegółów względem Full HD, musisz siadać maksymalnie 2,3 m od ekranu – nie bliżej. W przystępnych cenach są też dostępne urządzenia oferujące jakość obrazu rzędu 8K... Mecz, kinowy hit czy serial przyrodniczy dla dzieci. Wszystkie te gatunki nabierają nowego wyrazu, jeśli masz szansę podziwiać je w doskonałej rozdzielczości. Jeszcze nie wszyscy przywykliśmy do telewizorów w rozdzielczości HD, choć ta wydaje się już standardem dostępnym w wielu polskich domach. 4K UHD to obraz płaski, a sprawia wrażenie, jakbyśmy już mieli do czynienia z obrazem trójwymiarowym. Warto wiedzieć, jeśli chcesz dodatkowo zaoszczędzić "Wielorabaty" to jedna z ciekawszych okazji, z których mogą skorzystać osoby poszukujące więcej niż jednego urządzenia nie tylko z kategorii RTV, ale i AGD. To popularna forma sprzedaży każdej kolejnej sztuki różnego rodzaju urządzeń z większym upustem określanym w procentach. W takiej sytuacji wymiana telewizora w salonie, sypialni i pokoju nastolatków będzie znacznie tańsza, tak samo jak wymiana telewizora i np. zmywarki i odkurzacza. Warto skorzystać, bo wyprzedażowi spryciarze mogą zaoszczędzić naprawdę sporo. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze