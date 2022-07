Nowoczesne narzędzia wspomagające pracę placówek edukacyjnych

Co to jest dziennik elektroniczny 4Parents?

4Parents to nowoczesny program ułatwiający prowadzenie placówek edukacyjnych. To również narzędzie, dzięki któremu rodzice uczniów mają stały i przejrzysty dostęp do wszystkich informacji o swoim dziecku, wgląd w listę obecności, oceny, uwagi oraz pochwały.

Jakie funkcje posiada 4Parents?



Rejestracja obecności - uzupełniając ją na bieżąco, podczas sprawdzania listy, rodzice od razu mają dostęp do informacji czy dziecko dotarło na lekcję. Szybko i bezproblemowo mogą również usprawiedliwić nieobecności oraz poinformować szkołę o zwolnieniu, chorobie, konieczności wcześniejszego wyjścia itp. W placówce przedszkolnej dzięki aplikacji dla przedszkola 4Parents rodzice sami mogą rejestrować wejście oraz odbiór dziecka z placówki, odciążający tym samym personel.

Tablica ogłoszeń - to tutaj nauczyciele przypinają informacje dotyczące wszystkich rodziców, bez konieczności pisania do każdego z osobna.

Automatyczny system opłat - przypomina rodzicom o zaległych opłatach za obiady, zajęcia dodatkowe lub czesne. Prowizja od płatności jest tu najniższa w całym kraju, a rodzice mogą je wykonywać bardzo sprawnie.

Komunikator - to niezwykle prosty sposób na wymianę wiadomości między pracownikami, ale także nauczycielami, a rodzicami.

Galeria zdjęć, filmów i plików - tutaj umieszczane są fotografie dla rodziców, którzy chętnie zobaczą, jak ich dziecko spędziło czas w szkole, na wyjściu czy wycieczce oraz nagrania z występów, jasełek, teatrzyków, apeli szkolnych.

Dlaczego warto dołączyć do użytkowników 4Parents?

Jeżeli prowadzisz większą ilość placówek, możesz zarządzać nimi wszystkimi z poziomu jednej aplikacji. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ułatwi kwestie organizacyjne. Dodatkowo będziesz mieć dostęp do statystyk, raportów, dzięki którym zoptymalizujesz sposób działania swoich punktów.

Nauczyciele nie muszą poświęcać swojego cennego czasu na formalności, lecz mogą zająć się tym, co jest naprawdę ważne, czyli uczniami. To dzieci, opieka nad nimi, edukacja i właściwa relacja są kluczem do sukcesu nauczyciela z powołaniem. Dzięki dziennikowi 4Parents możesz stworzyć placówkę, której rodzice z chęcią powierzą swoje pociechy. Stworzysz przestrzeń, w której dzieci wyniosą nie tylko wiedzę, ale także zainteresowanie ze strony kadry.

System dostosowany jest do tego, by sprawnie funkcjonować niezależnie od tego, jakim urządzeniem dysponują rodzice. Mogą go obsługiwać zarówno właściciele telefonów z systemem Android, jak i iOS. Co ważne, nie trzeba być biegłym specjalistą. Aplikacja dla żłobków i przedszkoli 4Parents jest na tyle intuicyjna, że bez problemu poradzą z nią sobie nawet dziadkowie Twoich uczniów. Z apki można korzystać także wygodnie z komputera. To duże ułatwienie, szczególnie gdy trzeba napisać dłuższą wiadomość.

Poza wygodą i niekwestionowanymi zaletami programu 4Parents należy wspomnieć o jego bezpieczeństwie. Wszystkie dane oraz informacje, które do niego trafiają, są poddane maksymalnej ochronie.

Stwórz placówkę, o której marzą rodzice

Rodzice bardzo chętnie korzystają z aplikacji 4Parents. Przede wszystkim nic ich to nie kosztuje. Bezpłatnie mogą zainstalować ją na swoim smartfonie i mieć bezpośredni dostęp do informacji o swoim dziecku, jego postępach oraz ewentualnych trudnościach, na które należy zwrócić uwagę. Dzięki dziennikowi 4Parents rodzice oraz opiekunowie nie dowiadują się o ocenach dziecka dopiero na wywiadówce, lecz każdego dnia na bieżąco. Umożliwia im to szybką reakcję, zwiększając szanse na uniknięcie poważniejszych problemów.

Rodzice przedszkolaków mogą otrzymywać za pośrednictwem aplikacji 4Parents wszelkie interesujące ich szczegóły dotyczące dziennych aktywności swojej pociechy, zjedzonych posiłkach, drzemce oraz relacjach z rówieśnikami. Dowiedz się więcej na https://4parents.education.

Decydując się na program 4Parents, ułatwisz pracę sobie i pozostałym członkom kadry, zyskasz dodatkowy czas oraz możliwości rozwoju, a także pokażesz rodzicom swoich uczniów, że Twoja placówka jest transparentna i godna zaufania.