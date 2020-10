Nowe wagony dla Wojska Polskiego. Kosztowały ponad 80 mln złotych

30 maja 2019 roku podpisano kontrakt o wartości 85,1 milionów złotych netto pomiędzy PKP Intercity a spółką Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych. Na mocy umowy, producent zobowiązał się do zbudowania ośmiu wagonów kolejowych, w tym dwóch przedziałowych i sześciu bezprzedziałowych. Kontrakt podpisano prawie pół roku po zgłoszeniu oferty.

Wagony mają zostać dopuszczone do użytku także poza terenem Polski, w Czechach, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech. Według nieoficjalnych informacji, mają być zdolne do eksploatacji z prędkością nawet 200 km/h. Zgodnie z umową, do końca tego roku mają zostać dostarczone cztery wagony, a pozostałe rok później. Konserwacją oraz transportem wagonów zajmie się PKP Intercity, a używać ich będzie Wojsko Polskie.