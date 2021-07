Nowe tramwaje w Warszawie nie mieszczą się przy przystankach

Nowe tramwaje zamówione przez Warszawę są zbyt szerokie, by swobodnie mieścić się przy niektórych przystankach - podaje PAP, powołując się na ustalenia Gazety Wyborczej. Problemy nowych tramwajów wyszły na jaw podczas przejazdu między zajezdniami na Woli i Żoliborzu. To pierwsze ze 123 zamówionych tramwajów. Przypływają do Polski z firmy Hyundai Rotem z Korei Południowej.