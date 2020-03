Nowe szybkie, przenośne dyski SSD 256, 512 GB i 1TB od Adata

Adata prezentuje nowe, przenośne dyski SSD serii SE760, która jest "lekką" wersją pancernego SE800. Przy niższej cenie oferuje te same prędkości zapisu, stylową obudowę i niższą cenę.

Do portfolio Adaty, producenta popularnych nośników danych, dołączył niezwykle wydajny, a zarazem elegancki dysk zewnętrzny SSD sygnowany jako SE760. Jest on bardzo podobny do dobrze przyjętego na rynku modelu SE800. Tak samo jak w SE800 mamy do czynienia z elegancką obudową ze szczotkowanego metalu oraz rewelacyjnymi osiągami.