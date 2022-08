Nowe modele laptopów linii XPS od Dell - eXtra moc, Precyzja i Styl

Dla projektanta, grafika, reżysera, kompozytora, twórcy internetowego, designera – jednym słowem, XPS-y to laptopy dla osób kreatywnych. Posiadają najmocniejsze podzespoły oraz innowacyjne oprogramowanie, w tym zaawansowany system chłodzenia, które pozwalają na wygodną, przyjemną i przede wszystkim płynną pracę.

Najwyższe modele XPS-ów oferują aż do 64GB pamięci RAM, wyświetlacz 4K Ultra HD+ i najlepsze karty graficzne NVIDIA. Dell zadbał też o wzrok swoich użytkowników i wyposażył wszystkie wyświetlacze linii XPS w technologię Eyesafe (filtry gwarantowane certyfikatem TUV), która zatroszczy się o oczy redukując emisję szkodliwego niebieskiego światła, nie ingerując przy tym w kolory i jakość obrazu. A obraz w tych laptopach jest spektakularny, m.in. za sprawą dopracowanych w każdym najmniejszym szczególe wyświetlaczy o jasności 500 nitów, dostępnych w kilku konfiguracjach.

XPS-y wyposażono też w zaawansowaną technologię Wi-Fi 6 i kartę sieciową Killer AX1650, która jest prawie trzykrotnie szybsza niż rozwiązania poprzedniej generacji. To ogromne ułatwienie kreatywnej pracy zdalnej – taka konfiguracja pozwala na priorytetowe przesyłanie strumieniowe transmisji wideo, komunikacji i gier w systemie, co w praktyce oznacza super szybkie i płynne korzystanie z Internetu. Gwarancją jakości XPS-ów jest standard Intel Evo.

W ramach pierwszego etapu kampanii – XPS Revolt – promującej linię najnowszych modeli XPS marki Dell i Intel zaprosiły najbardziej kreatywną polską artystkę – Brodkę, łączącą w sobie wszystkie kluczowe dla obu marek wartości: kreatywność, innowacyjność, najwyższą jakość i perfekcję. Została ona Dyrektor Artystyczną konkursu dla cyfrowych twórców "XPS Revolt by Brodka". Z aż 1400 nadesłanych prac: grafik, filmów, animacji i motywów muzycznych, jury pod przewodnictwem Brodki wybrało 5 najbardziej inspirujących dzieł. Zostały one nagrodzone laptopami Dell XPS 13 z Intel Evo oraz włączone do finałowego wideo Brodki, promującego linię XPS.