Nowe logo mBanku jest dostosowane do współczesnego świata. Czy aby na pewno?

mBank jest na rynku od 20 lat. Ostatnia zmiana logo miała miejsce w 2013 roku i tak oto naszym oczom ujawnił się znany napis na kolorowym tle. Powiedzmy sobie szczerze – bez względu na to, kto prowadzi nasze konta i tak znamy znaki poszczególnych firm. Jedną z nich jest mBank. Osobiście zawsze to logo kojarzyło mi się ze znaczną komplikacją – zwłaszcza przez tło. Sam napis był okej. Teraz się to zmieniło.