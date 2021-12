Nowe aplikacje w AppGallery – dostępne z poziomu smartwatcha Huawei!

Firmy Huawei nikomu nie trzeba przedstawiać – to jeden z czołowych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Od niedawna, bo zaledwie od 2019 roku, firma postawiła na niezależność i rozwija swój autorski ekosystem Huawei Mobile Services, oparty o usługi Chmury, Przeglądarki, Motywów oraz AppGallery. Czemu "zaledwie"? Bo w tak krótkim czasie osiągnęła niebywały sukces – AppGallery oferuje dostęp do ponad 173 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, w tym ponad 8000 aplikacji w języku polskim, a każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 560 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. I nic nie wskazuje na to, by Huawei miało zwolnić.