Nowa Super-Ziemia odkryta. Znajduje się w sąsiedztwie Układu Słonecznego

Proxima Centauri to gwiazda będąca najbliżej naszego Słońca, a najnowsze obserwacje potwierdzają, że krążą wokół niej aż dwie planety, a nie jedna, jak wcześniej sądzili naukowcy.

Proxima Centauri oddalona jest od Słońca o 4,24 lat świetlnych, co czyni ją najbliższą sąsiadką gwiazdy naszego rodzimego układu. Naukowcy jakiś czas temu zaobserwowali, że wokół czerwonego karła krąży planeta, jednak teraz zaobserwowali kolejny obiekt, który nazywają Proximą c.

- To tylko kandydat na planetę - podkreślił Mario Damasso z włoskiego obserwatorium w Turynie. Niemniej astronomowie nie umniejszają znaczenia odkrycia. Same rozmiary obiektu robią wrażenie.

Proxima c jest co najmniej sześć razy masywniejsza niż Ziemia - co czyni ją tak zwaną Super-Ziemią. Okrążą gwiazdę w ciągu 1936 ziemskich dni, co oznacza, że temperatura planety jest za niska, by mogła się na niej znajdować woda w stanie ciekłym.