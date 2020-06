Nowa metoda walki z koronawirusem? Pierwsze wyniki są obiecujące

Jak opisują badacze, koronawirus "doczepiałby się" do nanogąbki, a tym samym nie wnikałby do komórek ludzkich i nie mógłby się replikować. Ich zdaniem, zamiast blokować wirusowi możliwość wejścia do komórki, lepiej jest zaoferować mu inne miejsce, które może zaatakować.

W tym celu naukowcy z San Diego i Bostonu proponują wprowadzenie do organizmu nanocząsteczek polimeru pokrytego komórkami nabłonka płuc , zawierających receptory ACE2 i CD147, których białka korony SARS-CoV-2 używają do inwazji. Wirus zaatakuje taką nanogąbkę i ominie prawdziwą komórkę, przy czym sztuczny twór uniemożliwi mu replikację.

- Zwykle twórcy leków na choroby zakaźne muszą bardzo głęboko wniknąć w naturę patogenu, by znaleźć jego słabe, nadające się do ataku lekiem, miejsce - tłumaczy prof. Liangfang Zhang, ekspert nanoinżynierii z UC San Diego Jacobs School of Engineering. - Nasze podejście jest inne. My musimy wiedzieć tylko, które komórki organizmu są obiektem ataku. Chronimy te komórki, oferując wirusowi całą armię fałszywych celów.