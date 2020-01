WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

laptop + 3 tani laptopporadnik kupującegokomputer mobilny Magdalena Tatar 20-01-2020 (09:56) Nowa jakość taniego sprzętu. Najciekawsze laptopy do 1 tys. zł Mobilność, multimedia i łączność z Internetem – to zapewni ci nawet niedrogi komputer. Jeśli nie zależy ci na urządzeniu o wysokich parametrach lub chcesz zaoszczędzić, sprawdź ofertę modeli do 1 tys. zł. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Szybki i lekki laptop kupimy nawet za kilkaset złotych (unsplash.com) Zaskoczenie w niskiej cenie – laptopy do 1 tys. zł Szukasz taniego komputera? Czasem o takim zakupie decydują braki w portfelu, a czasem presja czasu, bo urządzenia potrzebujesz "na już". Do sięgnięcia po modele do ok. 1 tys. zł mogą skłaniać nas także takie aspekty jak: niewielka waga i to, że taki sprzęt zaspokoi potrzeby np. ucznia. Te urządzenia oferują więcej niż kiedyś. W cenie możemy dostać nową wersję Windowsa, pakiet Office, a do tego świetną pojemność (porównywalną z modelami z dużo wyższej półki). Niedrogie, prostsze laptopy idealne do nauki, przeglądania sieci i obsługi prostych programów i aplikacji oferują znane i cenione na rynku marki jak: Asus, Acer czy Lenovo. Niewielka cena – spore możliwości Trend kupowania elektroniki z okazji urodzin, komunii, jubileuszy sprawił, że spore grono konsumentów zaczęło interesować się modelami komputerów o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Zależy nam na tym, aby wybrane urządzenie działało sprawnie, dlatego sięgamy po laptopy z jak najlepszym procesorem, który odpowiada za wydajność, a także energooszczędność wybranego modelu. Po niedrogi sprzęt komputerowy sięgają zarówno osoby oszczędne, jak i roztropne – nietrudno zgadnąć, że do odbierania poczty, oglądania filmów, słuchania muzyki, korzystania z edytora tekstu i sporadycznych połączeń na Skype nie potrzebujemy najnowszych technologii. Często też potrzeba nam tańszego urządzenia dla dzieci. Niższa cena to nie zawsze niewygodny kompromis Masz kiepskie doświadczenia z tańszym sprzętem, który pracował wolno? Na to też znajdzie się sposób. W modelach o cenie nawet w wysokości kilkuset złotych często pojawiają się rozwiązania wykorzystywane w uproszczonych w porównaniu do mobilnych komputerów notebookach, co korzystnie wpływa na ich cenę i nie zmniejsza ich funkcjonalności. Choć taki model może nie poradzić sobie z najnowszą grą o wysokich wymaganiach sprzętowych, to podstawowe funkcje będą działać bez zarzutu. Za sprawność tańszych modeli laptopów odpowiada dysk półprzewodnikowy SSD. Jest on rozwiązaniem idealnym, gdy zależy ci na wydajności komputera. Zainstalowane na nim system operacyjny i aplikacje uruchomiają się znacznie szybciej niż na dyskach HDD. Szukasz czegoś innego? Sprawdź duży wybór modeli o nieco wyższej cenie, ale z atrakcyjnymi rabatami. Rekordowe modele to teraz wydatek niższy nawet do 44 proc. Wykorzystaj okazję, nawet jeśli zakup nowego sprzętu planowałeś odłożyć na później.